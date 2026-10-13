Halkalı’dan Gebze yönüne ilk gece treni 23.28’de kalkacak. (A Haber Foto Arşivi)

MARMARAY GECE SEFERLERİ SAAT KAÇTA?

13 Ekim 2026 tarihli sefer çizelgesinde Halkalı'dan Gebze yönüne hareket eden trenlerin gece saatlerindeki kalkış ve ara istasyon saatleri yer alıyor. İlk gece seferi Halkalı'dan saat 23.28'de hareket ederken, sonraki trenler 30 dakikalık aralıklarla kalkıyor.

Çizelgeye göre Halkalı'dan hareket eden trenlerin Gebze'ye varış saatleri 01.16, 01.46, 02.16, 02.46 ve 03.16 olarak sıralanıyor. Yolcuların kendi istasyonlarına ait saatleri dikkate alması gerekiyor.