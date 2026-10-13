Marmaray sefer saatleri 13 Ekim 2026: Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle tarife değişti
Marmaray’da 13 Ekim Salı günü sefer düzenlemesi yapılacak. Galatasaray ile Barcelona arasında saat 22.00’de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle trenlerde hafta sonu tarifesi uygulanacak. Yolcuların, gece yolculuğu öncesinde duyurudaki ek sefer saatlerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.
İstanbul'da toplu taşıma kullanacak yolcuları yakından ilgilendiren Marmaray duyurusu geldi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle tren seferlerinde hafta sonu tarifesine geçilecek.
MARMARAY SEFER SAATLERİ 13 EKİM 2026
Marmaray tarafından paylaşılan duyuruda, Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle trenlerde hafta sonu tarifesinin uygulanacağı belirtildi.
Düzenleme kapsamında yolcuların özellikle gece saatlerindeki seferleri kontrol etmesi önem taşıyor. Paylaşılan sefer çizelgesinde Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı yönlerindeki gece saatlerine ilişkin kalkış, ara istasyon ve varış saatleri de yer aldı.
MARMARAYDA HAFTA SONU TARİFESİ Mİ UYGULANACAK?
Marmaray'ın duyurusunda, 13 Ekim Salı günü oynanacak Galatasaray - Barcelona maçı nedeniyle trenlerde hafta sonu tarifesinin geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda yolcuların sefer planlarını açıklanan tarifeye göre yapması gerekiyor.
Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı yönlerindeki gece seferlerini kontrol ederek yolculuklarını planlayabilir. İstasyona gitmeden önce kalkış saatini kontrol etmek, özellikle gece ulaşımında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.