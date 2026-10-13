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Marmaray sefer saatleri 13 Ekim 2026: Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle tarife değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Marmaray sefer saatleri 13 Ekim 2026: Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle tarife değişti

Marmaray’da 13 Ekim Salı günü sefer düzenlemesi yapılacak. Galatasaray ile Barcelona arasında saat 22.00’de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle trenlerde hafta sonu tarifesi uygulanacak. Yolcuların, gece yolculuğu öncesinde duyurudaki ek sefer saatlerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

İstanbul'da toplu taşıma kullanacak yolcuları yakından ilgilendiren Marmaray duyurusu geldi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşması nedeniyle tren seferlerinde hafta sonu tarifesine geçilecek.

Marmaray, Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle 13 Ekim Salı günü hafta sonu tarifesiyle hizmet verecek. (X)Marmaray, Galatasaray-Barcelona maçı nedeniyle 13 Ekim Salı günü hafta sonu tarifesiyle hizmet verecek. (X)

MARMARAY SEFER SAATLERİ 13 EKİM 2026

Marmaray tarafından paylaşılan duyuruda, Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle trenlerde hafta sonu tarifesinin uygulanacağı belirtildi.

Düzenleme kapsamında yolcuların özellikle gece saatlerindeki seferleri kontrol etmesi önem taşıyor. Paylaşılan sefer çizelgesinde Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı yönlerindeki gece saatlerine ilişkin kalkış, ara istasyon ve varış saatleri de yer aldı.

13 Ekim Salı günü Marmaray trenlerinde hafta sonu tarifesi geçerli olacak. (A Haber Foto Arşivi)13 Ekim Salı günü Marmaray trenlerinde hafta sonu tarifesi geçerli olacak. (A Haber Foto Arşivi)

MARMARAYDA HAFTA SONU TARİFESİ Mİ UYGULANACAK?

Marmaray'ın duyurusunda, 13 Ekim Salı günü oynanacak Galatasaray - Barcelona maçı nedeniyle trenlerde hafta sonu tarifesinin geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda yolcuların sefer planlarını açıklanan tarifeye göre yapması gerekiyor.

Marmaray'ı kullanacak vatandaşlar, Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı yönlerindeki gece seferlerini kontrol ederek yolculuklarını planlayabilir. İstasyona gitmeden önce kalkış saatini kontrol etmek, özellikle gece ulaşımında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.

Halkalı’dan Gebze yönüne ilk gece treni 23.28’de kalkacak. (A Haber Foto Arşivi)Halkalı’dan Gebze yönüne ilk gece treni 23.28’de kalkacak. (A Haber Foto Arşivi)

MARMARAY GECE SEFERLERİ SAAT KAÇTA?

13 Ekim 2026 tarihli sefer çizelgesinde Halkalı'dan Gebze yönüne hareket eden trenlerin gece saatlerindeki kalkış ve ara istasyon saatleri yer alıyor. İlk gece seferi Halkalı'dan saat 23.28'de hareket ederken, sonraki trenler 30 dakikalık aralıklarla kalkıyor.

Çizelgeye göre Halkalı'dan hareket eden trenlerin Gebze'ye varış saatleri 01.16, 01.46, 02.16, 02.46 ve 03.16 olarak sıralanıyor. Yolcuların kendi istasyonlarına ait saatleri dikkate alması gerekiyor.

Galatasaray-Barcelona maçı saat 22.00’de başlayacak. (A Haber Foto Arşivi)Galatasaray-Barcelona maçı saat 22.00’de başlayacak. (A Haber Foto Arşivi)

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında mücadele edecek. Marmaray, maç nedeniyle trenlerinde hafta sonu tarifesinin uygulanacağını duyurdu.

Karşılaşmayı statta izleyecek taraftarların yanı sıra maç saatlerinde İstanbul'da seyahat edecek yolcuların da ulaşım planlarını buna göre yapması gerekiyor.

Halkalı-Gebze hattında gece trenleri 30 dakikada bir kalkacak. (X)Halkalı-Gebze hattında gece trenleri 30 dakikada bir kalkacak. (X)

Halkalı - Gebze Yönü Gece Sefer Saatleri

İstasyon

1. sefer

2. sefer

3. sefer

4. sefer

5. sefer

Halkalı kalkış

23.28

23.58

00.28

00.58

01.28

Ataköy

23.46

00.16

00.46

01.16

01.46

Bakırköy

23.49

00.19

00.49

01.19

01.49

Yenikapı

00.00

00.30

01.00

01.30

02.00

Sirkeci

00.03

00.33

01.03

01.33

02.03

Üsküdar

00.07

00.37

01.07

01.37

02.07

Ayrılıkçeşmesi

00.11

00.41

01.11

01.41

02.11

Söğütlüçeşme

00.14

00.44

01.14

01.44

02.14

Bostancı

00.25

00.55

01.25

01.55

02.25

Maltepe

00.34

01.04

01.34

02.04

02.34

Pendik

00.49

01.19

01.49

02.19

02.49

Tuzla

01.03

01.33

02.03

02.33

03.03

Gebze varış

01.16

01.46

02.16

02.46

03.16

Gebze’den kalkan son gece treninin Halkalı’ya varışı 03.08 olacak. (AA)Gebze’den kalkan son gece treninin Halkalı’ya varışı 03.08 olacak. (AA)

Gebze - Halkalı Yönü Gece Seferleri

İstasyon

1. sefer

2. sefer

3. sefer

4. sefer

5. sefer

Gebze kalkış

23.20

23.50

00.20

00.50

01.20

Tuzla

23.32

00.02

00.32

01.02

01.32

Pendik

23.46

00.16

00.46

01.16

01.46

Maltepe

00.01

00.31

01.01

01.31

02.01

Bostancı

00.10

00.40

01.10

01.40

02.10

Söğütlüçeşme

00.22

00.52

01.22

01.52

02.22

Ayrılıkçeşmesi

00.25

00.55

01.25

01.55

02.25

Üsküdar

00.29

00.59

01.29

01.59

02.29

Sirkeci

00.33

01.03

01.33

02.03

02.33

Yenikapı

00.36

01.06

01.36

02.06

02.36

Bakırköy

00.47

01.17

01.47

02.17

02.47

Ataköy

00.50

01.20

01.50

02.20

02.50

Halkalı varış

01.08

01.38

02.08

02.38

03.08

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