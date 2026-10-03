İstanbul'da araç sahiplerinin otopark sorununun yanı sıra vale hizmetlerine ilişkin şikayetleri de artıyor. Özellikle restoran, otel, kafe ve eğlence mekanlarında bazı valelerin yüksek ücret talep ettiği, tahsilatı ise kredi kartı yerine nakit veya IBAN üzerinden yaptığı belirtiliyor.

Vatandaşların bir bölümü ödeme karşılığında fatura ya da makbuz alamadığını söylerken, bu durum kayıt dışı tahsilat ve vergi kaybı tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

TAVAN ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKILDIĞI İDDİASI

İstanbul'da vale hizmetleri İBB'nin Vale Yönergesi ve ilgili ücret düzenlemeleri çerçevesinde yürütülüyor.

İBB'nin resmi sitesinde 2026 yılı ücret tarifeleri yayımlanırken, Vale Yönergesi'nde hizmet bedelinin müşterinin görebileceği şekilde ilan edilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor.

Verilen bilgilere göre 2026'da otel, restoran ve eğlence merkezlerindeki vale ücretleri bölge ve hizmet türüne göre 310 ila 500 TL arasında değişirken, bazı işletmelerde talep edilen ücretin 1.000 TL'ye kadar çıktığı öne sürülüyor.

Bu nedenle tüketicilerin işletmede ilan edilen resmi tarifeyi kontrol etmesi önem taşıyor.