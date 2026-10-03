İstanbul'da vale ücretleri kontrolden çıktı! Nakit ve IBAN üzerinden tahsilat iddiası
İstanbul'da otopark sorununa bir de vale ücretleri eklendi. Bazı restoran, otel ve eğlence mekanlarında vale ücretinin belirlenen tavanın üzerine çıktığı, kredi kartı yerine nakit ya da IBAN üzerinden ödeme talep edildiği ve mali belge düzenlenmediği yönündeki şikayetler artıyor. İBB Vale Yönergesi'ne göre müşteriler vale hizmeti almaya zorlanamaz; ücret tarifesinin de müşterinin görebileceği şekilde ilan edilmesi gerekiyor.
İstanbul'da araç sahiplerinin otopark sorununun yanı sıra vale hizmetlerine ilişkin şikayetleri de artıyor. Özellikle restoran, otel, kafe ve eğlence mekanlarında bazı valelerin yüksek ücret talep ettiği, tahsilatı ise kredi kartı yerine nakit veya IBAN üzerinden yaptığı belirtiliyor.
Vatandaşların bir bölümü ödeme karşılığında fatura ya da makbuz alamadığını söylerken, bu durum kayıt dışı tahsilat ve vergi kaybı tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
TAVAN ÜCRETİN ÜZERİNE ÇIKILDIĞI İDDİASI
İstanbul'da vale hizmetleri İBB'nin Vale Yönergesi ve ilgili ücret düzenlemeleri çerçevesinde yürütülüyor.
İBB'nin resmi sitesinde 2026 yılı ücret tarifeleri yayımlanırken, Vale Yönergesi'nde hizmet bedelinin müşterinin görebileceği şekilde ilan edilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor.
Verilen bilgilere göre 2026'da otel, restoran ve eğlence merkezlerindeki vale ücretleri bölge ve hizmet türüne göre 310 ila 500 TL arasında değişirken, bazı işletmelerde talep edilen ücretin 1.000 TL'ye kadar çıktığı öne sürülüyor.
Bu nedenle tüketicilerin işletmede ilan edilen resmi tarifeyi kontrol etmesi önem taşıyor.
KREDİ KARTI YERİNE NAKİT YA DA IBAN
Şikayetlerin bir diğer başlığını ödeme yöntemi oluşturuyor.
Bazı vale noktalarında kredi kartının kabul edilmediği, müşteriden nakit ödeme ya da kişisel/kurumsal IBAN'a para transferi istendiği belirtiliyor.
Ödeme sonrasında fiş, fatura veya makbuz verilmemesi halinde işlemin kayıt dışı kalma riski doğuyor.
Kayıt dışı tahsilat yalnızca tüketicinin belgesiz bırakılması anlamına gelmiyor; aynı zamanda gelir ve verginin resmi kayıtlara yansımaması ihtimalini de gündeme getiriyor.
GÜNDE 100 ARAÇTA AYLIK 1,2 MİLYON TL
Vale hizmetindeki ekonomik büyüklük, küçük görünen günlük tahsilatların toplamıyla daha net ortaya çıkıyor.
Günde 100 aracın giriş yaptığı ve araç başına ortalama 400 TL vale ücreti alındığı varsayıldığında günlük tahsilat 40 bin TL oluyor.
30 günlük hesapta ise bu tutar yaklaşık 1,2 milyon TL'ye ulaşıyor.
Bu hesap bir örnek niteliğinde. Ancak çok sayıda işletmede benzer hacimde tahsilat yapılması durumunda, belgesiz işlemlerin toplam ekonomik büyüklüğünün ciddi seviyelere çıkabileceği değerlendiriliyor.
MÜŞTERİ VALE HİZMETİNE ZORLANAMAZ
İBB Vale Yönergesi'nin en önemli hükümlerinden biri tüketicinin tercih hakkına ilişkin.
Yönergenin 4. maddesinde müşterinin vale hizmeti almaya zorlanamayacağı açıkça belirtiliyor.
Ayrıca vale noktasında, vale hizmetinin zorunlu olmadığını belirten levhanın bulunması ve hizmet alınacaksa ücret tarifesinin açık biçimde gösterilmesi gerekiyor.
Bu nedenle otoparkı bulunan bir işletmenin müşteriyi doğrudan valeye yönlendirmesi ve başka seçenek bırakmaması tüketici açısından ayrıca tartışma konusu oluşturuyor.