Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! Şemsiyeli kavga kamerada

Elazığ'da halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şoföre şemsiyeyle defalarca vuran şahıs, yolcuların müdahalesiyle durduruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.