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Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! Şemsiyeli kavga kamerada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! Şemsiyeli kavga kamerada

Elazığ'da halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şoföre şemsiyeyle defalarca vuran şahıs, yolcuların müdahalesiyle durduruldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Şoföre şemsiyeyle defalarca vuran şahıs, çevredekilerin müdahalesiyle durduruldu. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, otobüsün kapısı önünde bekleyen şoföre elindeki şemsiyeyle vurdu.

ŞOFÖRE ŞEMSİYEYLE PEŞ PEŞE VURDU

Şoförün yumrukla karşılık vermesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Şahıs, kavga sırasında elindeki şemsiyeyle şoföre defalarca vurdu.

YOLCULAR ARAYA GİRDİ

Otobüsten inen yolcuların müdahalesiyle kavga sona erdi. Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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