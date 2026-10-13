Esenyurt'ta kan donduran dehşet! Yasaklı ırk köpek kediyi parçaladı: Sahibinin savunması pes dedirtti

İstanbul Esenyurt’ta beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdiren bir kadının köpeği, sokak kedisini parçalayarak öldürdü. Olayın ardından çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen kadının tavırları infiale yol açarken, görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan A.Ç. isimli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek sahibine ayrıca 95 bin TL para cezası uygulandı.

Korkunç olay, dün İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kadın, beslenmesi kanunen yasak olan Pitbull cinsi köpeğini herhangi bir önlem almadan ve ağızlıksız şekilde sokağa çıkardı. Bu sırada sokaktan geçen bir kediye saldıran köpek, talihsiz hayvanı saniyeler içinde parçalayarak öldürdü.

TEPKİLERE KARŞI PİŞKİN SAVUNMA İNFİAL YARATTI

Olayı gören mahalle sakinleri büyük korku ve öfke yaşadı. Çevredeki vatandaşlar, yaşananlara bağırarak tepki gösterirken köpeğin sahibi kadın, tepkilere aldırış etmeden, "Ne yapayım, köpek bu." ifadelerini kullandı. Vicdanları sızlatan olay ve kadının rahat tavırları, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ: KÖPEK SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen A.Ç. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, "hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI: 95 BİN TL PARA CEZASI

Savcılık ve mahkemedeki işlemlerinin ardından A.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pitbull cinsi köpeğini gerekli önlemleri almadan gezdiren kadına ayrıca 95 bin TL idari para cezası uygulandı.