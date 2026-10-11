Avrupa'nın göbeğinde rezalet! Paris metrosunda korkunç fare istilası: Turizm başkenti pisliğe teslim oldu
Paris'te hijyen tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan görüntüler ortaya çıktı. Fransa'nın başkentindeki Château Rouge metro istasyonunda farelerin peronlarda ve istasyon genelinde dolaştığı anlar sosyal medyada yayılarak tepki topladı. Görüntüler, kentteki temizlik koşulları ve kemirgenlerle mücadele konusunda tartışmalara yol açtı.
Paris'in işlek noktalarından biri olan Château Rouge metro istasyonunda kaydedilen görüntüler gündeme geldi.
İstasyon peronlarında farelerin yolcuların arasında dolaştığını gösteren video kayıtları sosyal medyada hızla yayıldı. Kamusal alandaki bu görüntüler, Fransa genelinde toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda hijyen koşullarının yeterliliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
PARİS'TE KEMİRGEN SORUNU GÜNDEMDE
Paris'te bakımsız ve eskiyen kanalizasyon ağı, kamusal alanlarda biriken gıda atıkları ve temizlik hizmetlerinin yetersizliği, kemirgen sorununa ilişkin tartışmaların odağında yer alıyor.
Sorunun devam etmesi ve yetkililerin attığı adımların yeterliliği, kentteki hijyen koşullarına yönelik eleştirileri artırıyor. Metro istasyonlarında kaydedilen görüntüler de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.
PARİS'TEKİ FARE SORUNU DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Başkentteki fare sorunu daha önce Fransız basınında da yer bulmuştu. Le Monde gazetesi, haziran ayında yayımladığı haberde, Paris'teki Stalingrad metro istasyonu çevresinde göçmenlerin bulunduğu alanda farelerin görüldüğünü aktarmıştı.
Château Rouge istasyonunda kaydedilen son görüntülerle birlikte, Paris'teki hijyen koşulları ve kemirgenlerle mücadele konusu yeniden gündeme geldi.