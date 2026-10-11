Paris'in işlek noktalarından biri olan Château Rouge metro istasyonunda kaydedilen görüntüler gündeme geldi.

İstasyon peronlarında farelerin yolcuların arasında dolaştığını gösteren video kayıtları sosyal medyada hızla yayıldı. Kamusal alandaki bu görüntüler, Fransa genelinde toplu taşıma araçlarında ve istasyonlarda hijyen koşullarının yeterliliğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

PARİS'TE KEMİRGEN SORUNU GÜNDEMDE

Paris'te bakımsız ve eskiyen kanalizasyon ağı, kamusal alanlarda biriken gıda atıkları ve temizlik hizmetlerinin yetersizliği, kemirgen sorununa ilişkin tartışmaların odağında yer alıyor.

Sorunun devam etmesi ve yetkililerin attığı adımların yeterliliği, kentteki hijyen koşullarına yönelik eleştirileri artırıyor. Metro istasyonlarında kaydedilen görüntüler de bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.