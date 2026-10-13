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Bursa'da sağanak ve fırtına alarmı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da sağanak ve fırtına alarmı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Bursa’da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle döndüğü, pazar yerleri ve dükkânları su bastığı kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente ve saçak altlarına sığınırken pazar alanlarını ve bazı iş yerlerini su bastı.

Yollar göle dönerken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre sağanağın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Bursa'da sağanak ve fırtına alarmı! Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı - 1

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

Bursa Valiliği tarafından yapılan uyarıda, 14-15 Ekim tarihlerinde Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde rüzgâr hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı belirtildi.

Vatandaşlardan ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

#Bursa #Mudanya
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