İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde Bengal kaplanının bulunduğu bölüme giren bir kişi, kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Dehşet anları ziyaretçilerin kameralarına saniye saniye yansırken hayvanat bahçesi tahliye edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki ünlü bir hayvanat bahçesinde dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Batı Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde bir kişi, yerel saatle 13.35'te (TSİ 15.35) Bengal kaplanının bulunduğu, yüksek tellerle çevrili bölüme girdi.

Kaplanın saldırısına uğrayan kişi ağır yaralanırken dehşet anları, o sırada parkta bulunan ziyaretçilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

HAYVANAT BAHÇESİ TAHLİYE EDİLDİ, KURTARILAMADI Olayın ardından güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Batı Yorkshire Polisi, ilk açıklamasında olay nedeniyle hayvanat bahçesinin acilen tahliye edildiğini ve kaplanın vatandaşlar açısından herhangi bir risk oluşturmadığını bildirdi.