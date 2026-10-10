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İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir hayvanat bahçesinde Bengal kaplanının bulunduğu bölüme giren bir kişi, kaplanın saldırısı sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Dehşet anları ziyaretçilerin kameralarına saniye saniye yansırken hayvanat bahçesi tahliye edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 1

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki ünlü bir hayvanat bahçesinde dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 2

Batı Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Yorkshire Wildlife Park adlı hayvanat bahçesinde bir kişi, yerel saatle 13.35'te (TSİ 15.35) Bengal kaplanının bulunduğu, yüksek tellerle çevrili bölüme girdi.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 3

Kaplanın saldırısına uğrayan kişi ağır yaralanırken dehşet anları, o sırada parkta bulunan ziyaretçilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 4

HAYVANAT BAHÇESİ TAHLİYE EDİLDİ, KURTARILAMADI

Olayın ardından güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Batı Yorkshire Polisi, ilk açıklamasında olay nedeniyle hayvanat bahçesinin acilen tahliye edildiğini ve kaplanın vatandaşlar açısından herhangi bir risk oluşturmadığını bildirdi.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 5

Ancak polisin yerel saatle 18.10'da (TSİ 20.10) yaptığı ikinci açıklamada, kaplanın saldırdığı kişinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Yaşanan ölümün ardından Yorkshire Wildlife Park yönetimi, hayvanat bahçesinin bugün ve yarın ziyaretçilere kapalı kalacağını açıkladı.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 6

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞETİ ANLATTI

İngiliz medyasına konuşan görgü tanıkları, olay yerinde yaşanan paniği ve müdahale sürecini anlattı. Hayvanat bahçesi personelinin kaplana silahla müdahale ettiğini söyleyen tanıklar, olayın ardından tesise ambulans helikopterin indiğini ve kaplan bölümünün çevresinin brandalarla kapatıldığını aktardı.

Personelin kaplana gerçek mermiyle müdahale edip etmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken polis, kaplanın güvenli şekilde kafeste tutulduğunu duyurdu.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 7

"KAPLANLAR ÜLKESİ" BÖLÜMÜNDE YAŞANDI

Hayvanat bahçesinin 2011 yılında açılan "Kaplanlar Ülkesi" adlı bölümünde tutulan hayvanların, doğal yaşam alanı konseptiyle hazırlanan bir bölgede serbestçe dolaştığı biliniyor.

İngiltere’de dehşet: Bengal kaplanının bölümüne giren kişi hayatını kaybetti 8

Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini ve kişinin kaplanın bulunduğu bölüme nasıl girdiğini belirlemek amacıyla soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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