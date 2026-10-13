Yangın, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yoğun duman mahalleye yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için de çalışma başlattı.