Arnavutköy’de korku dolu anlar! Çatıda çıkan yangın yan binaya sıçradı
İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle bitişik binaya sıçradı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarılırken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinlerinin damacanalarla yangına müdahale ettiği ve itfaiyeye yol açmak için otomobilleri kaldırdığı anlar kameralara yansıdı.
Yangın, Arnavutköy Merkez Mahallesi Ayşıl Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yoğun duman mahalleye yayıldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için de çalışma başlattı.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Binanın üst katlarına yayılan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçlarıyla tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
RÜZGâR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ, YANGIN YAN BİNANIN ÇATISINA SIÇRADI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken rüzgârın da etkisiyle şiddetlenen alevler, bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İki binanın çatısını etkisi altına alan yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu. Ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara yayılmasını önlemek için müdahalelerini sürdürdü.
VATANDAŞLAR BİDON VE DAMACANALARLA YANGINA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
Yangının büyümesi üzerine mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar, ellerine aldıkları su dolu bidon ve damacanalarla alevlere müdahale etti. Yaşananlar, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, çatılardan yükselen alevler ve vatandaşların kendi imkânlarıyla yangını söndürmeye çalıştığı anlar yer aldı.
İTFAİYE ARAÇLARI GEÇEBİLSİN DİYE OTOMOBİLLERİ ELLERİYLE KALDIRDILAR
Yangın sırasında dikkat çeken anlardan biri de itfaiye araçlarının dar sokaklardan geçmeye çalıştığı sırada yaşandı. İtfaiye araçlarının olay yerine ulaşmasını kolaylaştırmak isteyen mahalle sakinleri, sokakta park hâlinde bulunan otomobilleri elleriyle kaldırıp iterek yol açmaya çalıştı.
Vatandaşların bir araya gelerek otomobilleri hareket ettirdiği ve itfaiye araçlarına geçiş alanı oluşturduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İKİ BİNANIN ÇATISINI SARAN ALEVLER DRON KAMERASINDA
Öte yandan yangının boyutu, dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, iki binanın çatısından yükselen alevler, mahalleye yayılan yoğun duman ve yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar yer aldı. Mahalle sakinlerinin itfaiye araçlarına yol açmak için park hâlindeki otomobilleri kaldırdığı anlar da cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.