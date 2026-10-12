İkinci el araç alacaklar dikkat! Hatasız denilen otomobillerin foyası mor ışıkla ortaya çıktı
İkinci el araç piyasasında "hatasız, boyasız, değişensiz" denilerek satışa sunulan araçların gizli kusurları, oto ekspertizde kullanılan mor ışık teknolojisiyle ortaya çıkarılıyor. Gözle fark edilmeyen boya ve macun işlemleri, yapılan incelemelerde tek tek tespit ediliyor. Oto ekspertiz uzmanı Yusuf Yalçın, mor ışık yardımıyla araçlardaki kusurların nasıl tespit edilebileceğini A Haber canlı yayınında gösterdi.
İkinci el araç piyasasında "hatasız, boyasız, değişensiz" denilerek satışa sunulan araçlarda gizlenen kusurlar pes dedirtmeye devam ediyor.
Ekspertize giren araçların üzerindeki gizli boya ve macun işlemleri, mor ışık teknolojisi ve uzman gözüyle tek tek deşifre edildi. Gözle bakıldığında kusursuz sanılan araçların mor ışık altında çıkan gerçekleri ise alıcıları şaşkına çeviriyor.
"MOR IŞIKLA GİZLİ KUSURLAR ORTAYA ÇIKTI"
Mor ışık altında araçtaki boya ve macun kalıntılarını tek tek gösteren oto ekspertiz uzmanı Yusuf Yalçın, "Sağ arka çamurluğumuzda boya ve macun işlemi gözüküyor zaten. Bu şekilde devamı geliyor. Yine fren gat direğimizin arka kısmına kadar buraya kadar boya işlemi, macun işlemi gerçekleşmiş burada bilginiz olsun. Yine aynı şekilde sağ arka kapımızda macun işlemi gözüküyor, geri kalanına yine ince bir boya atılıyor burada. Sadece işlem bu tarafta oluyor, macun işlemi. Geri kalanına yine aynı şekilde verniğiyle ince boyası atılıyor. Bu dalgalanma, boya ve macun işleminin göstergesidir." sözleriyle yapılan işlemleri anlattı.
Aracın ön kısmındaki incelemeyi sürdüren Yalçın, "Sağ ön çamurluğumuzun macun işlemi ön kısımdan almış, geri kalanı yine aynı şekilde boya işlemi yapılmıştır. Kaputumuzda aynı şekilde herhangi bir boya işlemi gözükmüyor esnasında ama gerçekte şu ön kısmımızda yine macun işlemi oluyor bilginiz olsun." dedi.
MOR IŞIĞIN YETERSİZ KALDIĞI NOKTALARDA CİHAZ VE USTA GÖZÜ DEVREYE GİRİYOR
Muhabir Kübra Tepeci'nin mor ışığın her şeyi gösterip göstermediğine yönelik sorusunu yanıtlayan Yusuf Yalçın, "Bazen gözükmüyor. Mesela şu an kaputumuzun ön kısmında boya işlem, macun işlem gözle baktığımız zaman veya makineyle baktığımız zaman burada macun işlemi oluyor. Şu an bu kısımda vernik atıkları oluyor, bu şekilde belirtiyor ama kaputun geneli yine boyalı olarak gözüküyor ama mor ışıkta boya olarak gözükmüyor. Vernik atıklarını, solmaları gösteriyor ama genel olarak boya gözükmüyor. Orada devreye makineyle bakabiliyoruz veya usta gerçekten bir ustaysa macunu veya boyasına ince olarak dikkatli bir gözle inceleyerek tespit edebiliyor." ifadelerini kullandı.
Aracın diğer kısımlarını da değerlendiren oto ekspertiz uzmanı Yusuf Yalçın, "Sol ön çamurluğumuzda herhangi bir boya gözükmüyor. Sadece sol arka çamurluğumuzda kordon altı dediğimiz şekilde burada bir macun işlemi olmuş. Bagajımızın üst kısmında herhangi bir boya yok. Sadece sol taraftan ve sağ taraftan darbe aldığı için alt kısımda lokal olarak boya gözüküyor. Üstümüzde bir boya gözükmüyor." şeklinde konuştu.