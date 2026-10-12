Aracın ön kısmındaki incelemeyi sürdüren Yalçın, "Sağ ön çamurluğumuzun macun işlemi ön kısımdan almış, geri kalanı yine aynı şekilde boya işlemi yapılmıştır. Kaputumuzda aynı şekilde herhangi bir boya işlemi gözükmüyor esnasında ama gerçekte şu ön kısmımızda yine macun işlemi oluyor bilginiz olsun." dedi.

MOR IŞIĞIN YETERSİZ KALDIĞI NOKTALARDA CİHAZ VE USTA GÖZÜ DEVREYE GİRİYOR

Muhabir Kübra Tepeci'nin mor ışığın her şeyi gösterip göstermediğine yönelik sorusunu yanıtlayan Yusuf Yalçın, "Bazen gözükmüyor. Mesela şu an kaputumuzun ön kısmında boya işlem, macun işlem gözle baktığımız zaman veya makineyle baktığımız zaman burada macun işlemi oluyor. Şu an bu kısımda vernik atıkları oluyor, bu şekilde belirtiyor ama kaputun geneli yine boyalı olarak gözüküyor ama mor ışıkta boya olarak gözükmüyor. Vernik atıklarını, solmaları gösteriyor ama genel olarak boya gözükmüyor. Orada devreye makineyle bakabiliyoruz veya usta gerçekten bir ustaysa macunu veya boyasına ince olarak dikkatli bir gözle inceleyerek tespit edebiliyor." ifadelerini kullandı.