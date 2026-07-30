İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: Sadece ekspertiz yetmiyor
İkinci el araç alırken sadece kaporta, motor ve ekspertiz bilgilerine bakılmaması gerektiğini vurgulayan MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırdığını ancak teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra yeni risk alanlarını da beraberinde getirdiğini anlattı.
İKİNCİ EL ARAÇ ALIMINDA "DİJİTAL BİLGİ" KONTROLÜ UYARISI
Son yıllarda ikinci el araç arayışlarının büyük ölçüde internet ortamına taşındığını aktaran Erkoç, vatandaşların ilanlarda yer alan fotoğraflar, ekspertiz raporları, araç geçmişi bilgileri ve satıcı profillerini daha dikkatli değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Erkoç, tüketicilerin araç satın alma sürecinin önemli bir bölümünü dijital ortamda yürüttüğüne işaret ederek, "Bu durum, zaman ve erişim açısından önemli avantajlar sağlıyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijital içeriklerin doğruluğunu sorgulamak da her zamankinden daha önemli hale geliyor. Araç alırken sadece kaportaya, motora veya ekspertiz raporuna değil, dijital ortamda sunulan bilgilerin güvenilirliğine de dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.
"GÜVEN SEKTÖRÜMÜZÜN TEMEL ÖNCELİKLERDEN"
İkinci el araç ticaretinde güvenin sektörün en önemli unsuru olduğuna dikkati çeken Erkoç, yetki belgesi sahibi, kayıtlı ve kurumsal işletmelerden yapılan alışverişlerin tüketiciler açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.
Erkoç, işlemlerin kurumsal firmalar üzerinden yapılmasının önemine değinerek şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızın araç alım satım işlemlerini yetki belgeli ve kurumsal işletmeler aracılığıyla gerçekleştirmeleri büyük önem taşıyor. Kurumsal işletmeler hem mevzuata uygun hareket ediyor hem de satış sonrası süreçlerde tüketicinin muhatap bulabilmesini sağlıyor. Dijitalleşen ticaret ortamında güven unsurunun korunması sektörümüz açısından temel önceliklerden biridir."