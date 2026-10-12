Son bir haftada nöroloji kliniğine yatırılan 7 hastanın durumu adli vaka olarak bildirildi. Botoks işlemlerinin nerede ve kimler tarafından gerçekleştirildiğinin araştırılması bekleniyor.

Hastalarda yutma ve konuşma güçlüğü, kaslarda belirgin güçsüzlük ve solunum sorunları görüldü. Bazı hastalar solunum cihazına bağlanırken, 3 kişi yoğun bakımda tedavi gördü. Daha hafif belirtiler gösteren hastaların ise ayakta takip edildiği bildirildi.

Antalya'da botoks uygulamasının ardından sağlık sorunları yaşayan 16 kişi hastanede tedavi altına alındı. (Foto: DHA)

"BOTOKS İŞLEMİNİ DOKTORUN SEKRETERİ YAPTI"

Botoks uygulamasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan F.F., yaşadığı süreci anlattı.

Yaklaşık 20 gün önce bir doktorun kliniğine gittiğini belirten F.F., işlemden birkaç gün sonra göz kapağında düşme meydana geldiğini, ardından yutma güçlüğü yaşamaya başladığını söyledi.

F.F., "Yaklaşık 20 gün önce bir doktorun kliniğine gittim, botoks yaptırdım. İşlemden birkaç gün sonra göz kapağım düştü, gözüm kapandı. Daha sonra yutma güçlüğü yaşamaya başladım. Bir doktorun kliniğine gittim ama botoks işlemini sekreteri yaptı. Başkalarına tavsiyem, bu işlemi mutlaka uzmanlara yaptırmaları" dedi.

"HASTALAR AĞIR KLİNİK TABLOLARLA BAŞVURDU"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan, son 3 ayda botulinum toksin uygulaması sonrasında gelişen zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşandığını belirtti.

Doğan, hastaların önemli bir bölümünde günlük yaşamı ciddi biçimde etkileyen belirtiler görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Son 3 ay içinde 16 hastamız olduğunu gördük. 16 hastamızı servise yatırmamız gerekti. Çünkü solunum problemleri, yutma zorlukları, konuşmada zorlanma ve yataktan kalkma, doğrulurken gereken kasları kullanamayacak kadar ağır tablolarla geldiler. Bunlar dışında daha hafif klinik olanlar da vardı, onları ayaktan takip ediyoruz. Bizim için yatış ciddi bir endikasyon. Hepsi dermokozmetik uygulamalar sonrası gelişen tablolardı. Ama etken madde farklı olduğunda veya uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığında, menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında bu toksin maalesef kana karışıyor. O zaman hastalarda toksin zehirlenmesi meydana geliyor"

Uzmanlar, botoks uygulamalarının yetkin hekimler tarafından uygun sağlık kuruluşlarında yapılmasının önemine dikkat çekti. (Foto: DHA)

UZMANLARDAN RUHSATLI SAĞLIK KURULUŞU UYARISI

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Sözel ise botoks uygulamasından önce işlemin yapılacağı sağlık kuruluşunun ruhsatının ve kullanılacak ürünün güvenilirliğinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözel, "Uygulamayı yapmadan önce, 'Bu merkez ruhsatlı bir sağlık merkezi mi' diye düşünmek gerekiyor. Ayrıca ürünün ruhsatlı olup olmadığı veya uygun koşullarda temin edilip edilmediği de takip edilmeli" ifadelerini kullandı.

"İLK 24 SAAT VE İLK İKİ HAFTA DAHA ÖNEMLİ"

Nöroloji Anabilim Dalından Dr. Yusuf Savrun da botulinum toksin uygulamasının ardından ortaya çıkabilecek etkilerin zamanlamasına dikkat çekti.

Savrun, "Toksin uygulandıktan sonra genellikle 24 saat içinde etkileri görmeye başlıyoruz. İkinci haftada bu etkiler gittikçe artıyor. Fakat ikinci haftadan sonra toksinin oluşturacağı yan etkilerin görülme ihtimali azalıyor. Bu nedenle bizim için ilk 24 saat ve ilk iki hafta daha önemli. Bundan sonra oluşabilecek yan etkiler bizim için çok korkutucu olmuyor" dedi.