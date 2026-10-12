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Denizli'de komşu kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Denizli'de komşu kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Denizli’nin Çivril ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşu ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tüfekle ateş ettiği olayda 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli'de iki komşu aile arasında çıkan tartışmada tüfekler ateşlendi. Silahlı kavgada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Çivril ilçesi Hamam Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

KOMŞU AİLELERİN TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aralarında husumet bulunan iki komşu ailenin fertleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine tüfekle ateş etmesi üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR ARASINDA BİR ÇOCUK DA VAR

Kavgada biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS 8 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavgayla bağlantılı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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