Denizli'de komşu kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

Denizli’nin Çivril ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşu ailenin tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tüfekle ateş ettiği olayda 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı.