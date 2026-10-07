İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan saldırgan, anne ve babası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan saldırgan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M. sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M., dün ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırmıştı.

Saldırıda yaralanan öğrencilerden Eslem Sare Bulut, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırgan F.M. ile annesi M.M. ve babası Ş.M. de gözaltına alınmıştı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencinin yaralandığı ve hastanelere sevk edildiği hatırlatılmıştı.

Açıklamada, "Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışma başlatılmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlık tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiği, olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususların hassasiyetle değerlendirildiği aktarıldı.

Ayrıca Bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirdiği, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, hayatını kaybeden Bulut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve millete başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilere şifa dileğinde bulunuldu.