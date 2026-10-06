Başakşehir'deki okulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı! Sağlık durumları nasıl? MEB'den "eğitime ara" açıklaması
İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki öğrencilerden biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başka bir lisede 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız öğrencinin, evden aldığı bıçakla kendi okulunun üniformasını giyerek olayın yaşandığı okula geldiği belirlendi. MEB, "Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir." açıklamasını yaptı.
Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerden biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
CANLI ANLATIM
"ESLEM SARE BULUT, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN VEFAT ETMİŞTİR"
İstanbul Valiliği ise konuya ilişkin, "6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencimiz yaralanmış ve hastanelere sevk edilmiştir.
Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir.
Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhâl çalışma başlatılmış; olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.
Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir.
Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
Hayatını kaybeden evladımız Eslem Sare Bulut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Hakkari'deki ziyaretleri kapsamında AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Geçen yıl ramazan ayında okullarda inanılmaz güzel bir atmosferin oluştuğunu belirten Tekin, 2024 yılı başı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla öğretim programını revize ettiklerini anımsattı.
Tekin, çocukların akademik başarılarını geliştirecekleri yeni bir müfredatla tanışmalarını, milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımız okullarımızda birlik ve beraberlik şuuru içinde yetişsinler, birbirlerini ötekileştiren değil birbirlerini kardeş bilen bir mantıkla yetişsinler diye müfredatlarımızı değiştirdik. Bunu yaptıktan sonra da uygulamaya başladık ve Türkiye'de yer yerinden oynadı."
Türkiye'de birlik ve beraberliğin daim olmasını, kardeşlik hukukunun baki olmasını, insan haklarına saygı duyan bir kuşağın, milli ve manevi değerlere bağlı bir kuşağın yetişmesinden rahatsız olanların bağırmaya başladığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:
"Önce seslerini yükselttiler sonra geçen yıl ramazan ayındaki etkinlikten sonra birdenbire bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek bir noktaya getirdiler. Bu yıl Bratislava'da yaptığımız bir toplantıda, dünyada son değerlendirmede yani 8 Eylül tarihli değerlendirmede 2003 yılında 38 ülke arasında ilk 30'a bile giremeyen Türkiye, 91 ülke arasında ilk 15'e girdi. OECD'nın yaptığı PİSA sınavında. OECD yöneticileri bizi kürüye davet ederken, 'Türkiye'nin yaşadığı bu inanılmaz eğitim devrimini nasıl başardığını anlatsın diye Türkiye Cumuhriyeti Milli Eğitim Bakanını kürsüye davet ediyoruz.' diye bizi çağırdılar."
Tekin, bu gelişmenin ardından Türkiye'de birliği, beraberliği istemeyen, bu ülkede kardeşliğin güçlenmesini istemeyen, çocukların nitelikli yetişmesini istemeyen birilerinin yeniden okullarda tatsızlıklar, huzursuzluklar çıkarmaya başladığını değerlendirerek, şöyle konuştu:
"8 Eylül'deki toplantıdan hemen sonra Manisa Turgutlu'da bir olay yaşadık. Osmaniye'de yaşadık. Bugün de sabahleyin İstanbul'da Başakşehir İmam Hatip Ortaokulunda müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçaklı saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar oldum. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum."
YARALI ÖĞRENCİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Olayda yaralanan öğrencilerin ise isimleri belli oldu.
İsimler şu şekilde: Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olarak belirlendi.