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Başakşehir'deki okulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı! Sağlık durumları nasıl? MEB'den "eğitime ara" açıklaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başakşehir'deki okulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı! Sağlık durumları nasıl? MEB'den "eğitime ara" açıklaması

İstanbul Başakşehir'deki ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki öğrencilerden biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başka bir lisede 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki kız öğrencinin, evden aldığı bıçakla kendi okulunun üniformasını giyerek olayın yaşandığı okula geldiği belirlendi. MEB, "Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir." açıklamasını yaptı.

Başakşehir'de bir ortaokulda çıkan kavgada yaralanan 8 öğrenci hastanede tedavi altına alındı. Öğrencilerden biri kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...

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15:53

"ESLEM SARE BULUT, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN VEFAT ETMİŞTİR"

İstanbul Valiliği ise konuya ilişkin, "6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencimiz yaralanmış ve hastanelere sevk edilmiştir.

Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir.

Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhâl çalışma başlatılmış; olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 Mülkiye Başmüfettişi ile 1 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Hayatını kaybeden evladımız Eslem Sare Bulut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi. 


 

15:27

BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'deki ziyaretleri kapsamında AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığını ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Geçen yıl ramazan ayında okullarda inanılmaz güzel bir atmosferin oluştuğunu belirten Tekin, 2024 yılı başı itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla öğretim programını revize ettiklerini anımsattı.

Tekin, çocukların akademik başarılarını geliştirecekleri yeni bir müfredatla tanışmalarını, milli ve manevi değerlere sahip olarak yetişmelerini istediklerini dile getirerek, "Çocuklarımız okullarımızda birlik ve beraberlik şuuru içinde yetişsinler, birbirlerini ötekileştiren değil birbirlerini kardeş bilen bir mantıkla yetişsinler diye müfredatlarımızı değiştirdik. Bunu yaptıktan sonra da uygulamaya başladık ve Türkiye'de yer yerinden oynadı."

Türkiye'de birlik ve beraberliğin daim olmasını, kardeşlik hukukunun baki olmasını, insan haklarına saygı duyan bir kuşağın, milli ve manevi değerlere bağlı bir kuşağın yetişmesinden rahatsız olanların bağırmaya başladığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Önce seslerini yükselttiler sonra geçen yıl ramazan ayındaki etkinlikten sonra birdenbire bir okul saldırısıyla işleri sabote edecek bir noktaya getirdiler. Bu yıl Bratislava'da yaptığımız bir toplantıda, dünyada son değerlendirmede yani 8 Eylül tarihli değerlendirmede 2003 yılında 38 ülke arasında ilk 30'a bile giremeyen Türkiye, 91 ülke arasında ilk 15'e girdi. OECD'nın yaptığı PİSA sınavında. OECD yöneticileri bizi kürüye davet ederken, 'Türkiye'nin yaşadığı bu inanılmaz eğitim devrimini nasıl başardığını anlatsın diye Türkiye Cumuhriyeti Milli Eğitim Bakanını kürsüye davet ediyoruz.' diye bizi çağırdılar."

Tekin, bu gelişmenin ardından Türkiye'de birliği, beraberliği istemeyen, bu ülkede kardeşliğin güçlenmesini istemeyen, çocukların nitelikli yetişmesini istemeyen birilerinin yeniden okullarda tatsızlıklar, huzursuzluklar çıkarmaya başladığını değerlendirerek, şöyle konuştu:

"8 Eylül'deki toplantıdan hemen sonra Manisa Turgutlu'da bir olay yaşadık. Osmaniye'de yaşadık. Bugün de sabahleyin İstanbul'da Başakşehir İmam Hatip Ortaokulunda müessif bir olay yaşadık. Bir kız öğrenci, başka bir lisenin öğrencisi olan bir öğrenci, o okulun üniformasını giyip ortaokula gidiyor ve oradaki çocuklarımıza bıçaklı saldırı düzenliyor. Biraz önce haberdar oldum. Ağır yaralı bir öğrencimiz vardı. O öğrencimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine başsağlığı diliyorum."

13:48

YARALI ÖĞRENCİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olayda yaralanan öğrencilerin ise isimleri belli oldu.

İsimler şu şekilde: Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve E.S.B. (10) olarak belirlendi.

 

12:53

MEB: İKİ EĞİTİM MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası olayı gerçekleştiren lise öğrencisinin yakalandığını duyurdu.

MEB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Ekim sabah saatlerinde İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda, bu okulun öğrencileri ile başka ilçedeki bir okulun 10. sınıf öğrencisi arasında yaşanan olayda 8 öğrencimiz yaralanmıştır. Menfur hadisenin ardından yaralı öğrencilerimiz sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, bıçaklama olayını gerçekleştirdiği belirlenen lise öğrencisi yakalanmıştır. Eğitim camiamızı derinden üzen olayın akabinde Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız başkanlığında ilgili birim amirlerimizden oluşan Bakanlık heyetimiz, çalışmaları koordine etmek üzere İstanbul’a gitmişlerdir. Ayrıca olayı tüm yönleriyle incelemek üzere iki eğitim müfettişi de görevlendirilmiştir. Menfur olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, rehabilitasyon çalışmalarına başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın ara verilmiştir. Yaşanan menfur hadisede yaralanarak hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren öğrencilerimize acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

11:44

VALİ GÜL AÇIKLADI: "8 ÖĞRENCİMİZ YARALI, 1 ÖĞRENCİ AMELİYATTA"

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan saldırıda 8 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 öğrencinin ameliyatının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"8 ÖĞRENCİMİZ YARALI, 1 ÖĞRENCİMİZ AMELİYATTA"

Öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, "Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif. Muhtemelen gün içinde tedavisi tamamlanacaktır. 2 yavrumuzun tedavileri devam ediyor. Durumlarında olumlu iyileşme var. Hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuz da ameliyatta. O ameliyattan henüz çıkmadığı için durum ile ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAKLIYOR"

Saldırgan öğrencinin okulun çevresinde ikamet ettiğini söyleyen Vali Gül, "Bıçaklamayı yapan saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var. Başsavcımız burada. Adli süreç devam edecek" şeklinde konuştu.

10:48

SAĞLIK BAKANI YARALILARIN DURUMLARINI AÇIKLADI

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Başakşehir’de bir ortaokulumuzda meydana gelen kavgada yaralanan öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz. Acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

10:33

BAŞAKŞEHİR'DEKİ BIÇAKLI SALDIRIYA YAYIN YASAĞI

Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 6 Ekim 2026 tarihli ve 2026/9304 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, olayla ilgili yayın yasağı uygulanacağını duyurdu.

Kararın, olayın aydınlatılması sürecinin sekteye uğramaması, şüphelilerin yakalanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla alındığı belirtildi.

Yayın yasağı kapsamında, soruşturma tamamlanıncaya kadar olayla ilgili yazılı, işitsel ve görsel basın, internet medyası ile sosyal medyada her türlü haber, röportaj ve eleştiri yayınının yapılması 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca yasaklandı.

RTÜK, kararı kamuoyuna duyurdu.

10:20

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI! LİSE ÖĞRENCİSİ KIZ, ÜNİFORMAYLA ORTAOKULA GİTMİŞ

Edinilen bilgilere göre  İstanbul Başakşehir’de başka bir okulda öğrenci olan 15 yaşındaki A.S.Ç adlı kız öğrenci, sabah saatlerinde üniforma giyerek eski okuluna geldi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU İDDİASI 
Pskilolojik problemleri olduğu iddia edilen öğrenci, bıçakla öğrencileri yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI 
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralı öğrenciler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

VELİLER OKULA KOŞTU
Yaşanan olayın ardından okulda öğrencisi olan veliler büyük panik yaşadı. Okula koşan veliler öğrencilerinin durumu ile ilgili bilgi almaya çalıştı. Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

YARALI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Öte yandan yaralı sayısının 8'e yükseldiği öğrenildi. 

 

10:09

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

 

09:42

OKULDA BIÇAKLI KAVGA DEHŞETİ

Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

BAŞAKŞEHİR'DE OKULDA KAVGA

 

Kavgada 5 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı (Foto: AA) Kayaşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı (Foto: AA)

 

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Olay sonrası yaralıların, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

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