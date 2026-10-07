Sakarya'da korkunç olay! Diyaliz makinesini prize takarken can verdi
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan diyaliz hastası İlkay Atasoy (51), evinde ölü bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atasoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelerde Atasoy'un diyaliz makinesini prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendirildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde diyaliz hastası kadın evinde ölü bulundu. Kuyumcullu Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan diyaliz hastası İlkay Atasoy'dan (51) haber alamayan komşusu, haber alamadığı Atasoy'un evine girdi.
DİYALİZ MAKİNESİNİ PRİZE TAKARKEN ÖLDÜ
Atasoy'un yerde hareketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Atasoy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Atasoy'un diyaliz makinasını prize takarken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor.
Atasoy'un cansız bedeni incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.