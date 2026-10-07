Bahçelievler’de defterden 2017’deki katliama atıf çıktı! O çizimler değerlendirilmede

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin defterine çizdiği görseller dehşete düşürdü. Çizimlerin, 2017 yılında başka bir ülkede bir okulda yaşanan katliama gönderme içerdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çizimler incelemeye alınırken 12 yaşındaki Z.K.G. muhafaza altına alındı.