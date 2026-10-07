Bahçelievler’de defterden 2017’deki katliama atıf çıktı! O çizimler değerlendirilmede
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin defterine çizdiği görseller dehşete düşürdü. Çizimlerin, 2017 yılında başka bir ülkede bir okulda yaşanan katliama gönderme içerdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çizimler incelemeye alınırken 12 yaşındaki Z.K.G. muhafaza altına alındı.
6 Ekim'de Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencinin kullandığı defterde yer alan çizimleri incelemeye aldı.
KATLİAMI İŞARET EDEN ÇİZİMLER!
Yapılan değerlendirmede, söz konusu çizimlerin 2017 yılında başka bir ülkedeki okulda gerçekleşen katliama atıfta bulunduğu değerlendirildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, bunun üzerine 12 yaşındaki Z.K.G., yürütülen tahkikat kapsamında 7 Ekim'de muhafaza altına alındı.
"VELİSİ POLİS" İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI
Öte yandan sosyal medyada olayla ilgili yapılan bazı paylaşımlarda, öğrencinin velisi A.G.'nin polis memuru olduğu öne sürüldü.
Emniyet birimlerince yapılan incelemede, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.