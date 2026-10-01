Denizli’de okul çıkışı dehşet! Kız öğrenciyi ıslatıp saçından sürüklediler
Denizli’nin Buldan ilçesinde ortaokul öğrencisi bir kız çocuğunun üç kız öğrenci tarafından darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şehir dışında bir noktaya götürüldüğü belirtilen öğrencinin çeşme altında ıslatıldığı, dövüldüğü ve saçından tutularak sürüklendiği görüntüler tepki çekti. Olayın ardından 3 öğrenci gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, kendileri hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi bir noktaya çağırdı.
DARP ANLARINI KAMERAYA KAYDETTİLER
Burada yaşanan olayda ortaokul öğrencisinin üç kişi tarafından darp edildiği öne sürüldü.
Şiddet anları ise başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde öğrencinin çeşme altında ıslatıldığı, ardından yeniden darbedildiği ve saçından tutularak sürüklendiği anlar yer aldı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU, 3 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI
Olayda yaralanan öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından olaya karıştığı belirlenen üç kız öğrenci gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, öğrencilerin ifadelerinin alınmasının ardından soruşturmanın sürdüğü bildirildi.