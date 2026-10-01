Edinilen bilgilere göre olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, kendileri hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi bir noktaya çağırdı.

DARP ANLARINI KAMERAYA KAYDETTİLER

Burada yaşanan olayda ortaokul öğrencisinin üç kişi tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Şiddet anları ise başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde öğrencinin çeşme altında ıslatıldığı, ardından yeniden darbedildiği ve saçından tutularak sürüklendiği anlar yer aldı.