Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğu bildirildi.

SPK'DAN RESMİ KAYNAK UYARISI

SPK, yatırımcıların süreç boyunca yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Kurul açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür.

Kurul Karar Organının 17.09.2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir.

Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz.

Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."