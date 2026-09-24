MASAK ve savcılığın fon soruşturmasında yeni gelişme: Yaklaşık 750 milyon TL'lik tutara el koyma tedbiri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon ve manipülasyon soruşturmasında MASAK ile koordineli yürütülen operasyonel incelemelerde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tespit edilen fon hesaplarındaki yüz milyonlarca liralık nakit varlık kilitlenirken, tutuklu şüphelilere ve holding portföylerine ait 750 milyon TL’yi bulan finansal büyüklüğe el koyma tedbiri uygulandı.