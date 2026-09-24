MASAK ve savcılığın fon soruşturmasında yeni gelişme: Yaklaşık 750 milyon TL'lik tutara el koyma tedbiri
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev fon ve manipülasyon soruşturmasında MASAK ile koordineli yürütülen operasyonel incelemelerde yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tespit edilen fon hesaplarındaki yüz milyonlarca liralık nakit varlık kilitlenirken, tutuklu şüphelilere ve holding portföylerine ait 750 milyon TL’yi bulan finansal büyüklüğe el koyma tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalarda, fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar dondurulurken, tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL'ye de el koyma tedbiri uygulandı. Böylece üç işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.
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