Bursa'da alacak kavgası kamerada! Müteahhit ve işçiler birbirine girdi, 8 yaralı
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İnegöl’de müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada 8 kişi yaralanırken, olay anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, müteahhit ile inşaat işçileri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevrede bulunanlar da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma Komutanlığı ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayda darp sonucu yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kavga anları ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.