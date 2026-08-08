Ankara'da feci kaza! Servis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 7 yaralı

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SERVİS ARACI TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 C 7320 plakalı servis minibüsü, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Aralarında servis sürücüsünün de bulunduğu 1'i ağır 7 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.