CANLI YAYIN

Ankara'da feci kaza! Servis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 7 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ankara'da feci kaza! Servis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 7 yaralı

Ankara Çevreyolu Karataş mevkiinde kontrolden çıkan servis minibüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza, Ankara Çevreyolu Karataş mevkiinde meydana geldi.

(Foto: AA) (Foto: AA)

SERVİS ARACI TIR'A ARKADAN ÇARPTI

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 C 7320 plakalı servis minibüsü, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR VAR

Aralarında servis sürücüsünün de bulunduğu 1'i ağır 7 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahyada feci kazaKütahyada feci kaza KÜTAHYA'DA FECİ KAZA
Yaya geçidinde can verdi! Feci kaza kameradaYaya geçidinde can verdi! Feci kaza kamerada YAYA GEÇİDİNDE CAN VERDİ! FECİ KAZA KAMERADA
Cezayirde otobüs kazası faciasıCezayirde otobüs kazası faciası CEZAYİR'DE OTOBÜS KAZASI FACİASI

Önceki Haber
Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralı sağlıkçılar yardıma koştu
Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralı sağlıkçılar yardıma koştu
Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi
Sonraki Haber
Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın