Ankara'da feci kaza! Servis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 7 yaralı
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Ankara Çevreyolu Karataş mevkiinde kontrolden çıkan servis minibüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Feci kaza, Ankara Çevreyolu Karataş mevkiinde meydana geldi.
SERVİS ARACI TIR'A ARKADAN ÇARPTI
Alınan bilgilere göre, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 C 7320 plakalı servis minibüsü, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR VAR
Aralarında servis sürücüsünün de bulunduğu 1'i ağır 7 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.