ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDAN KALMIŞ OLABİLİR

İlk değerlendirmelerde top mermisinin Çanakkale Savaşları'ndan kalmış olabileceği üzerinde duruldu.

Mühimmatın hangi döneme ait olduğu veya işlevini koruyup korumadığı henüz kesinleşmedi. Bu bilgilerin bomba uzmanlarının yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.