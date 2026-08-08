Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi
Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajında denize giren vatandaşlar, patlamamış top mermisi buldu. Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmat, bomba uzmanları tarafından bölgeden alınarak incelemeye götürüldü.
Çanakkale'de denize girmek için halk plajına gelen vatandaşlar, kıyıda patlamamış top mermisiyle karşılaştı. İhbar üzerine plaja sevk edilen polis ekipleri, mühimmatın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Olay, merkeze bağlı Kepez beldesindeki halk plajında meydana geldi.
DENİZE GİREN VATANDAŞLAR BULDU
Plajda denize giren vatandaşlar, kıyıda top mermisine benzeyen bir cisim fark etti. Cismin patlamamış mühimmat olabileceği şüphesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.
İhbarın ardından bölgeye polis ve bomba uzmanları sevk edildi. Ekipler, vatandaşları mühimmatın bulunduğu alandan uzaklaştırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.