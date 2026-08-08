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Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi

Çanakkale'nin Kepez beldesindeki halk plajında denize giren vatandaşlar, patlamamış top mermisi buldu. Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmat, bomba uzmanları tarafından bölgeden alınarak incelemeye götürüldü.

Çanakkale'de denize girmek için halk plajına gelen vatandaşlar, kıyıda patlamamış top mermisiyle karşılaştı. İhbar üzerine plaja sevk edilen polis ekipleri, mühimmatın bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Olay, merkeze bağlı Kepez beldesindeki halk plajında meydana geldi.

Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi - 1

DENİZE GİREN VATANDAŞLAR BULDU

Plajda denize giren vatandaşlar, kıyıda top mermisine benzeyen bir cisim fark etti. Cismin patlamamış mühimmat olabileceği şüphesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi - 2

İhbarın ardından bölgeye polis ve bomba uzmanları sevk edildi. Ekipler, vatandaşları mühimmatın bulunduğu alandan uzaklaştırarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi - 3

ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NDAN KALMIŞ OLABİLİR

İlk değerlendirmelerde top mermisinin Çanakkale Savaşları'ndan kalmış olabileceği üzerinde duruldu.

Mühimmatın hangi döneme ait olduğu veya işlevini koruyup korumadığı henüz kesinleşmedi. Bu bilgilerin bomba uzmanlarının yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Çanakkale'de halk plajında top mermisi alarmı: Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmata uzman incelemesi - 4

BOMBA UZMANLARI BÖLGEDEN ALDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bomba uzmanları tarafından güvenli şekilde alınan top mermisi, incelenmek üzere Kepez Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İnceleme sonucunda mühimmatın yaşı, türü ve teknik özelliklerinin belirlenmesi bekleniyor.

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