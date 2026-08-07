Yaya geçidinde can verdi! Feci kaza kamerada

Nevşehir'de 34 yaşındaki Tansu Kaya, çalıştığı otele gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kazada metrelerce savrulan Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken, dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çalıştığı otele gitmek üzere motosikletini otel yakınındaki otoparka bırakan Tansu Kaya, Nevşehir-Uçhisar kara yolunda yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada Yasin P. yönetimindeki 50 AFR 339 plakalı otomobil, Kaya'ya çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Kaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 34 yaşındaki Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yasin P. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Kazanın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Tansu Kaya'nın yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması ve çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulması net şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.