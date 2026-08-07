Kütahya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tavşanlı-Emet kara yolundaki Derecikköy Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, 54 yaşındaki Ayşe Bozkurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.