Kütahya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Tavşanlı-Emet kara yolundaki Derecikköy Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, 54 yaşındaki Ayşe Bozkurt müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.
A.U.B. idaresindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolundaki Derecikköy Kavşağı'nda R.K. yönetimindeki 10 ALD 182 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler A.U.B. ve R.K. ile araçlarda bulunan H.Ç, M.Y, B.S.Y. ve Ayşe Bozkurt (54), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşe Bozkurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.