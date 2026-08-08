Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralı sağlıkçılar yardıma koştu

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.