CANLI YAYIN

Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralı sağlıkçılar yardıma koştu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralı sağlıkçılar yardıma koştu

Mersin’in Yenişehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan sağlık personellerinin otomobilde bulunan yaralıların yardımına koştuğu görüldü.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kazada yaralanan sağlık çalışanları, yaralı olmalarına rağmen otomobildeki yaralıların yardımına koştu. (Foto: İHA)Kazada yaralanan sağlık çalışanları, yaralı olmalarına rağmen otomobildeki yaralıların yardımına koştu. (Foto: İHA)

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışarak savrulduğu anlar yer aldı. Ayrıca ambulustan inen ve hafif yaralı oldukları öğrenilen sağlık personelinin, otomobilde bulunanların yardımına gittiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'da feci kaza! Servis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 7 yaralı
Sonraki Haber
Ankara'da feci kaza! Servis aracı TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 7 yaralı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın