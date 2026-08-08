Mersin'de ambulans ve otomobil çarpıştı: Yaralı sağlıkçılar yardıma koştu
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Mersin’in Yenişehir ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan sağlık personellerinin otomobilde bulunan yaralıların yardımına koştuğu görüldü.
Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 34. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın çarpışarak savrulduğu anlar yer aldı. Ayrıca ambulustan inen ve hafif yaralı oldukları öğrenilen sağlık personelinin, otomobilde bulunanların yardımına gittiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.