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Cezayir'de otobüs kazası faciası: 6 ölü 22 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Cezayir'de otobüs kazası faciası: 6 ölü 22 yaralı

Cezayir'in Konstantin vilayetinde meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Konstantin vilayetinden geçen 79 numaralı ulusal kara yolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve bölgedeki kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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