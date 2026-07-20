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Depozito sistemiyle kazanç arttı! Sosyal medya iddiaları boşa çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Depozito sistemiyle kazanç arttı! Sosyal medya iddiaları boşa çıktı

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya alınan Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi (DOA) hakkında sosyal medyada ortaya atılan "sokak toplayıcıları mağdur ediliyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sahadaki uygulamalar, algı operasyonu niteliğindeki paylaşımları boşa çıkarırken, sokak toplayıcıları yeni sistem sayesinde çöpe giden ambalajların ek gelir kaynağına dönüştüğünü, kazançlarının ise önemli ölçüde arttığını belirtti.

Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin (DOA) sokak toplayıcılarının gelirini olumsuz etkilediği sanal medyada iddia edildi.

Türkiye Çevre Ajansı'ndan yapılan açıklamada, sahada yapılan gözlem ve görüşmeler doğrultusunda Sokak Toplayıcıları Derneği Başkanı ile çok sayıda sokak toplayıcısının Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'ni desteklediği belirtilerek, sistemin kayıtlı, sürdürülebilir ve daha güvenli bir yapı oluşturacağına inanıldığı ifade edildi.

DEPOZİTO SİSTEMİYLE KAZANÇ ARTTI! SOSYAL MEDYA İDDİALARI BOŞA ÇIKTI

'SİSTEM BİZİ MAĞDUR ETTİ' YÖNÜNDEKİ İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'

Sokak toplayıcısı Sıdık Haytar, "Yaklaşık 26 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ancak şu an uygulamaya giren depozito sistemi bizim için çok avantajlı ve çok faydalı oldu. Eskiden elimde gördüğünüz bu şişe çöptü, kimse dönüp bakmıyordu. Şimdi ise tanesini 1 liradan satıyoruz. Günlük ortalama 500 şişe topluyorum. Bu da günlük 500 lira, aylık yaklaşık 15 bin lira gelir demek. Çocuklarımızın okul masraflarına katkı sağlıyor. Eskiden pet şişenin kilosunu 23 liraya satıyorduk, şimdi yaklaşık 70 liraya denk geliyor. Cam şişeleri ise eskiden alan yoktu, şimdi onları da 1 liradan satıyoruz. Bu uygulama yürürlüğe girdikten sonra daha avantajlı olduk, daha fazla faydalandık. Sokaklardan daha rahat topluyoruz. 'Sistem bizi mağdur etti' yönündeki iddialar doğru değil, kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.

Depozito sistemiyle kazanç arttı! Sosyal medya iddiaları boşa çıktı - 1

'BU UYGULAMA ÇIKTIKTAN SONRA İŞİMİZ DAHA DA İYİ OLDU'

Sokak toplayıcısı Abuzer Aytaç ise, "Eskiden bunların tanesi çöptü, kimse almıyordu. Şimdi tanesi 1 lira olduğu için günde yaklaşık 2 bin adet topluyoruz. Aylık gelirimiz de yaklaşık 60 bin liraya ulaşıyor. Bu uygulama çıktıktan sonra işimiz daha da iyi oldu. Eskiden değeri olmayan ambalajlar artık gelir kaynağı haline geldi. Tanesi 1 lira olduğu için herkes bunları toplamaya başladı" diye konuştu.

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