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Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde devreye alınan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ilk 17 günlük sonuçlarını paylaştı. Bakan Kurum'un açıkladığı verilere göre 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılırken, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyon 331 bin 984'e ulaştı. En fazla ambalaj toplanan il ise İstanbul oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi Türkiye genelinde uygulanmaya devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan uygulamanın ilk 17 günlük verilerini paylaşan Bakan Murat Kurum, geri dönüşümde önemli bir katılım sağlandığını açıkladı.

Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı - 1

BAKAN KURUM: "TÜRKİYE'NİN ÇEVRE SEFERBERLİĞİ BÜYÜYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz."

Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı - 2

17 GÜNDE 33 MİLYONUN ÜZERİNDE AMBALAJ TOPLANDI

Bakanlığın paylaştığı verilere göre uygulamanın ilk 17 gününde;

  • Toplanan ambalaj sayısı: 33 milyon 333 bin 990
  • Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı: 2 milyon 331 bin 984

olarak kaydedildi.

DOA sistemi kapsamında vatandaşlar, DOA logolu cam, PET ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek her biri için 1 TL depozito bedeli alabiliyor.

Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı - 3

EN ÇOK AMBALAJ TOPLANAN 5 İL AÇIKLANDI

17 günlük verilere göre en fazla ambalaj toplanan iller şöyle sıralandı:

  1. İstanbul — 2 milyon 760 bin 802
  2. Denizli — 1 milyon 332 bin 752
  3. Sakarya — 1 milyon 260 bin 888
  4. Ankara — 1 milyon 225 bin 795
  5. Bursa — 1 milyon 200 bin 501

Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı - 4

DOA SİSTEMİ 81 İLDE UYGULANIYOR

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla devreye alınan DOA sistemi, ulusal entegrasyon süreci kapsamında 81 ilde 973 ilçede hizmet vermeye başladı.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen uygulamada vatandaşlar, DOA logolu içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı - 5

PİLOT İL SAKARYA'DA 92,5 MİLYON AMBALAJA ULAŞILDI

DOA sisteminin ilk kez 2025 yılının şubat ayında pilot olarak uygulandığı Sakarya'da ise geri dönüşüm rakamları dikkat çekti.

Kentte sistemin devreye alınmasından bugüne kadar 92 milyon 538 bin 888 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

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