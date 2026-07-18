Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde devreye alınan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ilk 17 günlük sonuçlarını paylaştı. Bakan Kurum'un açıkladığı verilere göre 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılırken, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyon 331 bin 984'e ulaştı. En fazla ambalaj toplanan il ise İstanbul oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi Türkiye genelinde uygulanmaya devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan uygulamanın ilk 17 günlük verilerini paylaşan Bakan Murat Kurum, geri dönüşümde önemli bir katılım sağlandığını açıkladı.
BAKAN KURUM: "TÜRKİYE'NİN ÇEVRE SEFERBERLİĞİ BÜYÜYOR"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz."
17 GÜNDE 33 MİLYONUN ÜZERİNDE AMBALAJ TOPLANDI
Bakanlığın paylaştığı verilere göre uygulamanın ilk 17 gününde;
- Toplanan ambalaj sayısı: 33 milyon 333 bin 990
- Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı: 2 milyon 331 bin 984
olarak kaydedildi.
DOA sistemi kapsamında vatandaşlar, DOA logolu cam, PET ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek her biri için 1 TL depozito bedeli alabiliyor.