Bakan Kurum açıkladı: DOA sistemiyle 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüştürüldü, en çok toplama İstanbul'da yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz'da Türkiye genelinde devreye alınan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ilk 17 günlük sonuçlarını paylaştı. Bakan Kurum'un açıkladığı verilere göre 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılırken, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyon 331 bin 984'e ulaştı. En fazla ambalaj toplanan il ise İstanbul oldu.