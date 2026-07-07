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DOA sonrası su fiyatlarına zam! Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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DOA sonrası su fiyatlarına zam! Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi'nin (DOA) ardından ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarında artış yaşandı. Geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen sistem kapsamında, iade edilen her depozitolu ambalaj için vatandaşlara 1 lira ödeme yapılıyor. Sistemin yürürlüğe girmesinin ardından bazı üretici ve perakende satış noktalarında ambalajlı su ile maden suyu fiyatları yükseldi. Fiyat artışlarının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, ambalajlı su başta olmak üzere içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetim başlatıldığını açıkladı.

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan Depozito Yönetim Sistemi (DOA), ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarına yansıdı.

1 TL ÖDEME YAPILIYOR

Geri dönüşüm amacıyla hayata geçirilen sistemde, iade edilen her şişe için 1 lira ödeme yapılırken vatandaşların uygulamaya ilgisi yoğun oldu.

Türkiye genelinde 1 Temmuz'da uygulamaya giren Depozito Yönetim Sistemi kapsamında her iade edilen şişe için 1 TL ödeme yapılıyor. (AA)Türkiye genelinde 1 Temmuz'da uygulamaya giren Depozito Yönetim Sistemi kapsamında her iade edilen şişe için 1 TL ödeme yapılıyor. (AA)

SU FİRMALARINDAN HEMEN ZAM GELDİ

Market raflarındaki fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ambalajlı su ve maden suyu fiyatları önemli oranda yükseldi.

Depozito uygulamasının başlamasının ardından ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarında artış yaşandı. ( AA)Depozito uygulamasının başlamasının ardından ambalajlı su ve maden suyu fiyatlarında artış yaşandı. ( AA)

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ambalajlı su başta olmak üzere, içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır." denildi.

Fiyat artışlarının ardından Ticaret Bakanlığı denetim sürecini başlattı. (AA)Fiyat artışlarının ardından Ticaret Bakanlığı denetim sürecini başlattı. (AA)

"DOA İLE 5 GÜNDE 7 MİLYON 600 BİN ŞİŞE TOPLANDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların 1 Temmuz'dan bu yana 7 milyon 600 bin içecek ambalajını DOA makinelerine iade ettiğini açıkladı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı da 1,3 milyonun üzerine çıktı. İstanbul'da Beykoz Belediyesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuşan Kurum, "Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak, yıllık ekonomimize 30 milyar lira kazanç sağlayacağız" dedi.

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