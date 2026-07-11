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DOA sistemiyle 10 günde 19 milyona yakın ambalaj toplandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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DOA sistemiyle 10 günde 19 milyona yakın ambalaj toplandı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı.

Depozito Olan Ambalajlar (DOA), ulusal entegrasyon döneminin başlamasının ardından kısa sürede milyonlarca ambalajın geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını sağladı. Sistemin 1 Temmuz itibarıyla 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlamasının ardından kullanıcı sayısı da 2 milyona yaklaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan DOA sistemi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Foto: İHAFoto: İHA

10 GÜNDE MİLYONLARCA AMBALAJ GERİ KAZANILDI

DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, uygun her ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alıyor.

İade işlemlerinin ardından teşvik tutarı, DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılıyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Sistemin uygulamaya alınmasının ardından geçen ilk 10 günde 18 milyon 775 bin 861 adet ambalaj geri dönüşüm sistemine kazandırılırken, kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bin 6'ya ulaştı.

İŞLETMELER İÇİN SON TARİH EKİM AYI SONU

Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden ekim ayı sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları ve birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor.

Belirlenen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulanacak.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Kayıt sürecini tamamlayan işletmelerde biriktirilen DOA logolu ambalajlar ise yetkilendirilmiş operatörler tarafından düzenli aralıklarla teslim alınarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.

HER AMBALAJ İÇİN İŞLETMELERE TEŞVİK DESTEĞİ

Sistem kapsamında geri dönüşüme kazandırılan her DOA logolu ambalaj için işletmelere 20 kuruş teşvik ödemesi yapılıyor.

Toplama, taşıma ve doğrulama süreçlerinin tamamı dijital altyapı üzerinden güvenli ve izlenebilir şekilde yürütülerek sistemin şeffaf biçimde işlemesi sağlanıyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

HEDEF 25 MİLYAR AMBALAJ VE 30 MİLYAR LİRALIK KATKI

DOA sistemiyle Türkiye'de her yıl piyasaya sürülen yaklaşık 25 milyar içecek ambalajının geri kazanılması ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor.

İlk etapta geri kazanım oranının yüzde 50 seviyesine çıkarılması, sistemin yaygınlaşması ve olgunlaşmasıyla birlikte bu oranın yüzde 80'e yükseltilmesi planlanıyor.

Sistemin uzun vadede geri dönüşüm sektörüne önemli katkı sunması ve önümüzdeki 20-30 yıllık süreçte yaklaşık 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.

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