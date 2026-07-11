DOA sistemiyle 10 günde 19 milyona yakın ambalaj toplandı
Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı.
Depozito Olan Ambalajlar (DOA), ulusal entegrasyon döneminin başlamasının ardından kısa sürede milyonlarca ambalajın geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını sağladı. Sistemin 1 Temmuz itibarıyla 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlamasının ardından kullanıcı sayısı da 2 milyona yaklaştı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan DOA sistemi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
10 GÜNDE MİLYONLARCA AMBALAJ GERİ KAZANILDI
DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, uygun her ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alıyor.
İade işlemlerinin ardından teşvik tutarı, DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılıyor.
Sistemin uygulamaya alınmasının ardından geçen ilk 10 günde 18 milyon 775 bin 861 adet ambalaj geri dönüşüm sistemine kazandırılırken, kayıtlı kullanıcı sayısı 1 milyon 992 bin 6'ya ulaştı.
İŞLETMELER İÇİN SON TARİH EKİM AYI SONU
Zorunlu uygulama süreci kapsamında otel, restoran ve kafe işletmelerinin Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden ekim ayı sonuna kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları ve birlikte çalışacakları yetkilendirilmiş saha operatörlerini belirlemeleri gerekiyor.
Belirlenen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulanacak.