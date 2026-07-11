DOA sistemiyle 10 günde 19 milyona yakın ambalaj toplandı

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminde, 10 günde 18 milyon 775 bin 861 ambalaj toplandı.

Depozito Olan Ambalajlar (DOA), ulusal entegrasyon döneminin başlamasının ardından kısa sürede milyonlarca ambalajın geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını sağladı. Sistemin 1 Temmuz itibarıyla 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlamasının ardından kullanıcı sayısı da 2 milyona yaklaştı. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının kaynağında ayrı toplanmasını, dijital olarak izlenmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan DOA sistemi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Foto: İHA 10 GÜNDE MİLYONLARCA AMBALAJ GERİ KAZANILDI DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine veya manuel iade noktalarına teslim eden vatandaşlar, uygun her ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi alıyor. İade işlemlerinin ardından teşvik tutarı, DOA mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılıyor.