DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemini bahane ederek su fiyatlarına fahiş zam yapan firmalara yönelik dev bir operasyon başlattı. Maliyeti vatandaşın sırtına yüklemeye çalışan ambalajlı su üreticileri bakanlığa çağrılarak sert bir dille uyarıldı. 1 Temmuz öncesi fiyatlara dönmeyen firmalara, her bir haksız fiyat artışı için 1.8 milyon lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte su fiyatlarına zam yapan fırsatçılara Ticaret Bakanlığı geçit vermedi. Geçtiğimiz hafta firmalara denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, önceki gün ise ambalajlı su üreticilerini uyardı.

1 Temmuz itibariyle ürettikleri şişe başına 1.5 lira Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemekle yükümlü kılınan firmalara, bunu su fiyatlarına yansıtmaları halinde 1.8 milyon lira ceza yazılacağı iletildi.

NE OLMUŞTU?

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya alınan DOA'yı suistimal eden bazı ambalajlı su üreticileri, su fiyatlarına fahiş oranda zamlar yapmıştı. Zamların ardından Ticaret Bakanlığı ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına denetim gerçekleştirdi.

FİYATA YANSITAMAYACAKLAR

Önceki gün ise Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede DOA uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlamasıyla birlikte firmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki GEKAP sistemine ürettikleri şişe başına 1.5 lira yatırmakla yükümlü kılındığı hatırlatıldı.