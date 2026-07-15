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DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemini bahane ederek su fiyatlarına fahiş zam yapan firmalara yönelik dev bir operasyon başlattı. Maliyeti vatandaşın sırtına yüklemeye çalışan ambalajlı su üreticileri bakanlığa çağrılarak sert bir dille uyarıldı. 1 Temmuz öncesi fiyatlara dönmeyen firmalara, her bir haksız fiyat artışı için 1.8 milyon lira idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 1

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte su fiyatlarına zam yapan fırsatçılara Ticaret Bakanlığı geçit vermedi. Geçtiğimiz hafta firmalara denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, önceki gün ise ambalajlı su üreticilerini uyardı.

DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 2

1 Temmuz itibariyle ürettikleri şişe başına 1.5 lira Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ödemekle yükümlü kılınan firmalara, bunu su fiyatlarına yansıtmaları halinde 1.8 milyon lira ceza yazılacağı iletildi.

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DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 3

NE OLMUŞTU?
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, 1 Temmuz'da ülke genelinde uygulamaya alınan DOA'yı suistimal eden bazı ambalajlı su üreticileri, su fiyatlarına fahiş oranda zamlar yapmıştı. Zamların ardından Ticaret Bakanlığı ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına denetim gerçekleştirdi.

DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 4

FİYATA YANSITAMAYACAKLAR
Önceki gün ise Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığında Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, görüşmede DOA uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlamasıyla birlikte firmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki GEKAP sistemine ürettikleri şişe başına 1.5 lira yatırmakla yükümlü kılındığı hatırlatıldı.

DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 5

Bu bedelin 1 lirası şişesini teslim eden vatandaşa ödenirken, şişe başı kalan 50 kuruş ise bakanlık tarafından geri dönüşüm sistemini finanse etmek için kullanılıyor. DOA uygulamasıyla firmalara getirilen 1.5 liralık yükümlülüğü vatandaşın üzerine yüklemek isteyen su firmalarına bu ücreti kesinlikle vatandaşa zam olarak yansıtamayacakları uyarısı yapıldı.

DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 6

ZAMLAR KANITLANDI
Görüşmede marketlerdeki 1 Temmuz öncesi su satış fiyatları ile bu tarihten sonraki su satış fiyatlarının listesi de üreticilere sunularak, yapılan zamlar somut şekilde gösterildi.

DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 7

Fiyatların 1 Temmuz öncesine çekilmemesi halinde her bir firmaya haksız fiyattan 1.8 milyon liraya kadar ceza yazılacağı ifade edildi.

DOA fırsatçılarına geçit yok! Suya zam yapan firmalara 1.8 milyon lira ceza 8

Ayrıca su üreticilerinin ise görüşmede ülkede 1.400 adet depozito makinesi olduğu ve bunun yetersiz kaldığı için cihazların sürekli arızalandığı bilgisi verildi. Bu kapsamda cihaz sayısının artırılması talebi iletildi.

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