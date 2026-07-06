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Zekiye Derin'in feci sonu! Silinen WhatsApp mesajları çözecek: "Mehmet beni öldürür"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Zekiye Derin'in feci sonu! Silinen WhatsApp mesajları çözecek: "Mehmet beni öldürür"

Zekiye Derin'in (31) 18 Nisan'da evinin depo kısmında cansız bedenine ulaşıldı. Olayın intihar olduğu belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ancak aile karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden açıldı. Dosyayı inceleyen 1. Sulh Ceza Hakimliği, Zekiye Derin'in eşi Mehmet Derin'i şüpheli olarak dosyaya aldı. Zekiye'nin ölümündeki sır perdesini HTS kayıtları ile genç kadının kardeşine attıktan sonra silindiği iddia edilen WhatsApp mesajları çözecek.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 18 Nisan'da evinin deposunda ölü bulunan 3 çocuk annesi Zekiye Derin'in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Köy muhtarının intihar ihbarı üzerine başlatılan incelemede, jandarma tutanaklarına Zekiye Derin'in ölümünden iki saat önce kız kardeşinden yaklaşan aile düğünü için elbise istediği, eşiyle kıskançlık nedeniyle sık sık sorun yaşadığı ve evde darp ile tartışmaların yaşandığı yönündeki beyanlar yansımıştı.
Zekiye Derin'in cansız bedeni 18 Nisan'da evinin depo kısmında bulundu.Zekiye Derin'in cansız bedeni 18 Nisan'da evinin depo kısmında bulundu.
VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ
Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre, olay yerinde yağış nedeniyle zeminin çamurlu olmasına rağmen Zekiye Derin'in ayaklarında çamur bulunmaması ve otopsisinde eski ile yeni darp izlerinin tespit edilmesi de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside belirlenerek dosyaya eklenmişti. Ancak Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada ölüm olayında herhangi bir kişinin kasıt veya taksirle sorumluluğunu ortaya koyacak yeterli delil elde edilemediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Aile savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararına itiraz etti. Aile savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararına itiraz etti.
KOCASI ŞÜPHELİ OLARAK DOSYAYA GİRDİ
Aile savcılığın bu kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın bu kararını kaldırdı. Kararda daha önce müşteki olarak ifadesi alınan Zekiye'nin eşi Mehmet Derin'in dosyaya şüpheli olarak eklenip detaylı olarak ifadesinin alınması gerektiği belirtildi.

Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığının Adli Tıp raporu ile aydınlatılması bekleniyor.Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığının Adli Tıp raporu ile aydınlatılması bekleniyor.
Baba Seyit Mehmet İlgin'in, "Kızıma psikolojik baskı yapıp intiharına mı sebep oldu ya da dövüp, öldürüp astı mı bilmiyorum ama Mehmet Derin'den şikayetçiyim" şeklindeki beyanı dikkat çekti. Bunun üzerine Mehmet Derin'in şüpheli olarak dosyaya eklenerek ölü muayene raporu ve otopsi raporundaki bulgular dikkate alınmak suretiyle iddialarla ilgili ayrıntılı ifadesinin alınmasına karar verildi. Zekiye'nin oğlu E.D.'nin de dedesinin iddiaları üzerine ayrıntılı beyanlarına başvurulması kararlaştırıldı.
Uzman ekip silinen WhatsApp mesajlarını geri getirecek.Uzman ekip silinen WhatsApp mesajlarını geri getirecek.
HTS KAYITLARI VE SİLİNEN MESAJLAR ARAŞTIRILACAK
Mehmet ve Zekiye'nin kullanımında bulunan hatlarla ilgili HTS kayıtlarının uzman bilirkişiler tarafından kapsamlı teknik araştırma ve incelemeye alınması, Zekiye'nin olay günü kardeşi Hatice İlgin'e gönderip sildiği belirtilen mesajların bulunabilmesi amacıyla Hatice ve Zekiye'ye ait cep telefonlarının incelenmesine karar verildi.

Zekiye Derin 3 çocuk annesiydi.Zekiye Derin 3 çocuk annesiydi.
Ayrıca Zekiye'nin asılı haldeyken başından sıyrılan eşarpla ilgili DNA incelemesi yapılması, Zekiye'nin vücudunda tespit edilen bulgular göz önüne alındığında dosyanın Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas kuruluna gönderilip ölüm öncesinde kasten yaralama suçuna dair işaret bulunup bulunmadığının incelenmesi istendi. Olayın intihar ya da cinayet olup olmadığı konularında rapor istenerek dosya Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi.
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