Zekiye Derin'in feci sonu! Silinen WhatsApp mesajları çözecek: "Mehmet beni öldürür"

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 18 Nisan'da evinin deposunda ölü bulunan 3 çocuk annesi Zekiye Derin'in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Köy muhtarının intihar ihbarı üzerine başlatılan incelemede, jandarma tutanaklarına Zekiye Derin'in ölümünden iki saat önce kız kardeşinden yaklaşan aile düğünü için elbise istediği, eşiyle kıskançlık nedeniyle sık sık sorun yaşadığı ve evde darp ile tartışmaların yaşandığı yönündeki beyanlar yansımıştı.

Zekiye Derin'in cansız bedeni 18 Nisan'da evinin depo kısmında bulundu.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre, olay yerinde yağış nedeniyle zeminin çamurlu olmasına rağmen Zekiye Derin'in ayaklarında çamur bulunmaması ve otopsisinde eski ile yeni darp izlerinin tespit edilmesi de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside belirlenerek dosyaya eklenmişti. Ancak Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada ölüm olayında herhangi bir kişinin kasıt veya taksirle sorumluluğunu ortaya koyacak yeterli delil elde edilemediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Aile savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararına itiraz etti.

KOCASI ŞÜPHELİ OLARAK DOSYAYA GİRDİ

Aile savcılığın bu kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği savcılığın bu kararını kaldırdı. Kararda daha önce müşteki olarak ifadesi alınan Zekiye'nin eşi Mehmet Derin'in dosyaya şüpheli olarak eklenip detaylı olarak ifadesinin alınması gerektiği belirtildi.