Yeni yaşam adayı: 25 ışık yılı uzaklıktaki süper-Dünya neden heyecan yarattı?
Güneş Sistemi'ne yalnızca 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan GJ 3378b, sıvı su barındırabilecek yaşanabilir bölgede yer alıyor. Son ölçümler gezegenin kayalık yapıya sahip olma ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları şimdi atmosferi araştırarak yaşam potansiyelini netleştirmeyi hedefliyor.
Evrenin en büyük sorularından biri olan "Dünya dışında yaşam var mı?" sorusuna yanıt arayan bilim insanları, Güneş Sistemi'nin kozmik anlamda en yakın komşularından birinde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Son gözlemler, yalnızca 25 ışık yılı uzaklıktaki GJ 3378b isimli süper-Dünya'nın hem yaşanabilir bölgede bulunduğunu hem de kayalık bir gezegen olma ihtimalinin önceki tahminlerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
25 IŞIK YILI UZAKTAKİ DİKKAT ÇEKEN ADAY
GJ 3378b, GJ 3378 adı verilen bir kırmızı cüce yıldızın çevresinde dolanıyor. Yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğindeki Samanyolu düşünüldüğünde, 25 ışık yılı astronomlar tarafından oldukça yakın bir mesafe olarak değerlendiriliyor.
Bu nedenle araştırmacılar, yeni keşfedilen gezegeni gelecekte ayrıntılı incelemeler yapılabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görüyor.
"SÜPER-DÜNYA" NE ANLAMA GELİYOR?
Süper-Dünya ifadesi, Dünya'dan daha büyük ancak gaz devleri kadar büyük olmayan kayalık gezegenler için kullanılıyor. İlk ölçümlerde GJ 3378b'nin yaklaşık 5,3 Dünya kütlesinde olduğu düşünülüyordu. Yeni nesil hassas gözlemler ise bu değeri 2,3 Dünya kütlesine kadar düşürdü.
Bu revizyon önemli çünkü gök bilimcilere göre 5 Dünya kütlesinin üzerindeki gezegenlerin kalın gaz katmanlarına sahip olma ihtimali artıyor. Kütlenin 2,3 Dünya seviyesine inmesi ise GJ 3378b'nin kayalık bir yüzeye sahip olabileceği ihtimalini önemli ölçüde güçlendiriyor.