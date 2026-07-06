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Yeni yaşam adayı: 25 ışık yılı uzaklıktaki süper-Dünya neden heyecan yarattı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni yaşam adayı: 25 ışık yılı uzaklıktaki süper-Dünya neden heyecan yarattı?

Güneş Sistemi'ne yalnızca 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan GJ 3378b, sıvı su barındırabilecek yaşanabilir bölgede yer alıyor. Son ölçümler gezegenin kayalık yapıya sahip olma ihtimalini güçlendirdi. Bilim insanları şimdi atmosferi araştırarak yaşam potansiyelini netleştirmeyi hedefliyor.

Evrenin en büyük sorularından biri olan "Dünya dışında yaşam var mı?" sorusuna yanıt arayan bilim insanları, Güneş Sistemi'nin kozmik anlamda en yakın komşularından birinde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Son gözlemler, yalnızca 25 ışık yılı uzaklıktaki GJ 3378b isimli süper-Dünya'nın hem yaşanabilir bölgede bulunduğunu hem de kayalık bir gezegen olma ihtimalinin önceki tahminlerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

GJ 3378b, yaşanabilir bölgenin içinde yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)GJ 3378b, yaşanabilir bölgenin içinde yer alıyor. (Fotoğraf: A Haber)

25 IŞIK YILI UZAKTAKİ DİKKAT ÇEKEN ADAY

GJ 3378b, GJ 3378 adı verilen bir kırmızı cüce yıldızın çevresinde dolanıyor. Yaklaşık 100 bin ışık yılı genişliğindeki Samanyolu düşünüldüğünde, 25 ışık yılı astronomlar tarafından oldukça yakın bir mesafe olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle araştırmacılar, yeni keşfedilen gezegeni gelecekte ayrıntılı incelemeler yapılabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görüyor.

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Gezegen yalnızca 25 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber)Gezegen yalnızca 25 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. (Fotoğraf: A Haber)

"SÜPER-DÜNYA" NE ANLAMA GELİYOR?

Süper-Dünya ifadesi, Dünya'dan daha büyük ancak gaz devleri kadar büyük olmayan kayalık gezegenler için kullanılıyor. İlk ölçümlerde GJ 3378b'nin yaklaşık 5,3 Dünya kütlesinde olduğu düşünülüyordu. Yeni nesil hassas gözlemler ise bu değeri 2,3 Dünya kütlesine kadar düşürdü.

Bu revizyon önemli çünkü gök bilimcilere göre 5 Dünya kütlesinin üzerindeki gezegenlerin kalın gaz katmanlarına sahip olma ihtimali artıyor. Kütlenin 2,3 Dünya seviyesine inmesi ise GJ 3378b'nin kayalık bir yüzeye sahip olabileceği ihtimalini önemli ölçüde güçlendiriyor.

Süper-Dünya gelecekte ayrıntılı olarak incelenecek. (Fotoğraf: A Haber)Süper-Dünya gelecekte ayrıntılı olarak incelenecek. (Fotoğraf: A Haber)

YAŞANABİLİR BÖLGE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bilim insanları yeni bir gezegeni değerlendirirken ilk olarak yıldızına olan uzaklığına bakıyor. Bu mesafe "yaşanabilir bölge" olarak adlandırılıyor. Çünkü gezegen yıldızına fazla yakınsa yüzeyindeki su buharlaşıyor, çok uzaktaysa donuyor.

Son hesaplamalara göre GJ 3378b, yıldızının etrafındaki turunu yaklaşık 21,4 günde tamamlıyor ve tam da bu yaşanabilir bölgenin içinde yer alıyor. Üstelik kırmızı cüce yıldızlar Güneş'ten daha soğuk olduğu için bu güvenli bölge yıldızın çok daha yakınında oluşuyor.

Araştırmacılar, GJ 3378b'nin aldığı yıldız ışınımının Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjinin yaklaşık yüzde 90'ına karşılık geldiğini belirtiyor. Bu oran, sıvı su açısından umut veren koşullar arasında gösteriliyor.

Kırmızı cüce yıldız yaşanabilir alanı etkiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Kırmızı cüce yıldız yaşanabilir alanı etkiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

BU GEZEGENDE GERÇEKTEN YAŞAM VAR MI?

Şimdilik bu sorunun yanıtı "hayır" değil, "henüz bilmiyoruz." Bilim insanları, yaşanabilir bölgede bulunmanın tek başına yaşam anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Bir gezegenin yüzeyinde sıvı suyu uzun süre koruyabilmesi için uygun bir atmosfere de sahip olması gerekiyor.

GJ 3378b'nin atmosferi ise henüz doğrudan gözlemlenebilmiş değil. Dahası, kırmızı cüce yıldızlar zaman zaman güçlü yıldız patlamaları oluşturabiliyor. Bu patlamalar yakın yörüngedeki gezegenlerin atmosferini zamanla inceltebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir.

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