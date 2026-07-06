Instagram kavgası yuva yıktı! Yargıtay'dan emsal karar

Karısına evlilik harcamalarının yarısını fatura eden kocanın "ağır kusurlu" sayıldığı davada, kocanın " Karım Instagram fenomeni olduğunu söyleyip mahremiyetimizi saçıyor" savunması da boşanmayı engelleyemedi.

Kocasının evlilik harcamalarının yarısını eşinden talep ettiği iddiası boşanma dosyasına girdi. (AA)

"ARABAYI KULLANMAMA BİLE İZİN VERMİYOR"

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Sakarya'da yaşayan bir çocuklu çiftin evliliği, karşılıklı ağır suçlamalarla mahkemeye taşındı. Davacı kadın eş, kocasının evliliğin ilk gününden itibaren kendisine fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uygulandığını, kendi ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle dalga geçtiğini iddia etti.

Kadın, kocasının evlilik içinde yaptığı tüm alışveriş ve harcamaların "yarısını" kendisinden nakit olarak talep ettiğini, kendisine araba almadığı gibi kendi aracını kullanmasına da izin vermediğini belirterek 150 bin TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.