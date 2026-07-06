Instagram kavgası yuva yıktı! Yargıtay'dan emsal karar
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya paylaşımları, aile içi ekonomik anlaşmazlıklar ve kusur değerlendirmesine ilişkin emsal niteliğinde bir boşanma kararına imza attı. Karısına evlilik harcamalarının yarısını ödetmeye çalışan kocanın, "Eşim Instagram fenomeni olduğunu söyleyip mahremiyetimizi paylaşıyor" savunması boşanmayı engelleyemedi. Sakarya 2. Aile Mahkemesi, tarafların karşılıklı kusurlu olduğuna ancak eşine baskı ve tehdit uygulayan kocanın daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Mahkeme çifti boşadı, çocuğun velayetini anneye verdi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sosyal medya kullanımı, aile içi ekonomik hesaplaşmalar ve mahkeme kararlarındaki maddi hatalara ilişkin emsal niteliğinde bir boşanma kararına imza attı.
BOŞANMAYI ENGELLEYEMEDİ
Karısına evlilik harcamalarının yarısını fatura eden kocanın "ağır kusurlu" sayıldığı davada, kocanın "Karım Instagram fenomeni olduğunu söyleyip mahremiyetimizi saçıyor" savunması da boşanmayı engelleyemedi.
"ARABAYI KULLANMAMA BİLE İZİN VERMİYOR"
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Sakarya'da yaşayan bir çocuklu çiftin evliliği, karşılıklı ağır suçlamalarla mahkemeye taşındı. Davacı kadın eş, kocasının evliliğin ilk gününden itibaren kendisine fiziksel, sözlü ve ekonomik şiddet uygulandığını, kendi ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle dalga geçtiğini iddia etti.
Kadın, kocasının evlilik içinde yaptığı tüm alışveriş ve harcamaların "yarısını" kendisinden nakit olarak talep ettiğini, kendisine araba almadığı gibi kendi aracını kullanmasına da izin vermediğini belirterek 150 bin TL tazminat talebiyle boşanma davası açtı.
KOCANIN SAVUNMASI: "KENDİNİ ÜNLÜ SANIYOR"
Davalı koca ise suçlamaları reddederek karısının internet ve sosyal medya bağımlısı olduğunu öne sürdü. Karısının sürekli "Ben Instagram fenomeniyim, ünlüyüm" diyerek aile içi özel ve mahremiyet içeren fotoğrafları sosyal medyada paylaştığını, kendisini küçümsediğini ve evlilik öncesinden kalan gizli borçlarını ödemek zorunda kaldığını iddia etti. Koca, karısının hiçbir şeyi beğenmediğini belirterek davanın reddini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi.
MAHKEME KARARI: KOCA "DAHA KUSURLU" BULUNDU
Sakarya 2. Aile Mahkemesi, yaptığı yargılamada tarafların sosyal medya üzerinden birbirlerine karşılıklı hakaret ettiğini, kadının da az da olsa kusuru bulunduğunu ancak eşini tehdit eden ve baskı uygulayan kocanın "daha ziyade ağır kusurlu" olduğunu tespit etti.
Çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, ortak çocuğun velayetini anneye verdi. Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de bu kararı hukuka uygun buldu.