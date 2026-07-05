"Hayvanlara büyü yaptı" cinayeti kan dondurdu! Karısının feryadı yürek yaktı

Eskişehir Adliyesi'nde geçtiğimiz 5 Haziran 2026 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasına katılan tutuklu Yalçın Namal, Ahmet Çalık'ın kendisine büyü yaptığını ve koyunlarının gözlerinin şiştiğini düşündüğünü, bu nedenle saldırdığını ifade eden sanık, "Ahmet'in büyü yaptığını düşünüyordum. Koyunların gözleri şişiyor, köpekler birbirine saldırıyordu. Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet'e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim. Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfür etti, ben de bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve ölmediğini görünce öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı" diyerek ifade vermişti.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın Namal'ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti. Yaşanan olay sonrası Çalık ailesi, Ahmet Çalık'ın acısını halen ilk günkü gibi yaşarken, bir yandan da hayat mücadelesine devam etmeye çalışıyor. Vefat eden eşinin yeni aldığı traktörü kullanamadan hayatını kaybettiğini iddia eden Fatma Çalık, hem koyunlarına bakıp hem de lise öğrenimi gören 17 yaşındaki ikiz oğullarının eğitimlerinin aksamaması için çabalıyor. Eşinin hayatını kaybetmesinde sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Çalık, kaynanası ve ikiz oğulları ile hayat mücadelesinin oldukça zor olduğuna değindi.

Ahmet Çalık'ın eşi Fatma Çelik olay anına dair, "Bir tanıdığımız 'Ahmet nerede? Yemek yemeye mi geldi?' dedi. Ben de 'Hayır hayvanları otlatmaya gitti' dedim. 'Koyunların başında kimse yok, Ahmet de yok, bir gidin bakın' dedi. Olay yeri zaten şuraya çıktığınız zaman gözüküyor. Bana, 'Siz gelmeyin, görmeyin' dediler. 'Neden?' dedim. 'Ahmet ufak bir kaza geçirmiş' diyerek beni orada tuttular. 'Sen görme, bakma' dediler. Ama oğlum Mevlüt, kalabalığı yararak babasının yanına gitti. Orada babasına sormuş. 'Baba sana bunu kim yaptı?' demiş. Babası da 'Oğlum bana bunu Yalçın Namal yaptı' demiş. Eşim aracın sileceklerinden tutmaya çalışmış. Araç tamponunun ön tarafında yerde kırk elli metre sürüklenmiş. O hendeklerden atlata atlata götürmüş. Eşim orada tekrar bağırarak 'Ne yapmaya çalışıyorsun?' demiş. Araba o arada nasıl olduysa durmuş. Eşim 'Sen bana ne yapıyorsun?' deyince, o da 'Senin bugün burada ölmen lazım' demiş. Gidiyormuş gibi yapıp arabadan tekrar bir boru anahtarı, demir bir levye alıp gelmiş. Orada eşimin kafasına vurmuş ve ondan sonra kaçmış" ifadelerini kullandı.

Sanığın mahkemedeki 'hayvanlarıma büyü yaptı' ifadesini gerçek dışı olduğunu iddia eden Çalık, çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalıştığını dile getirdi. 2 oğlunu okuturken geçimleri için yaptığı hayvancılığın kendini zorladığına değinen Fatma Çalık şöyle konuştu:

"Mahkemede güya eşim Ahmet Çalık'ın ona büyü yaptığını söylüyor. Tamamen deli saçması, işi deliliğe vuruyor. Hâkime verdiği ifadesinde de söylemiş eşim Ahmet iri cüsseli olduğu için kendine güvenememiş ve arabaya güvenerek çarpmış. Öyle söylüyor. Ben artık hem erkek hem kadın olarak işlere yetişemiyorum. Okuttuğum 2 küçük çocuğum var, bir de yaşlı kayınvalidem var. Nasıl anlatsam bilmiyorum, gerçekten çok zor. Erkek işi sonuçta, eşim hayatta olsaydı şu anda bu durumda olmazdık. Onların hayatı gayet normal ve güzel gidiyor. Bizim evimize ise ateşi atıp gitti. Onlara hiçbir şey olmuyor, hayatları çok güzel devam ediyor ama ben artık gerçekten çok zorlanıyorum. Hem anneme bakıyorum hem iki çocuk okutuyorum hem çobanlık yapıyorum hem de ev işi yapıyorum. Benim canım toprağın altına girdi, hadi gitsinler benim eşimi toprağın altından çıkarsınlar! O da girdiği o delikten çıkmasın. Gerçekten çıkmasın. Benim iki tane küçük çocuğum var, o adam hapisten çıktığı zaman bu çocuklara ne olacak? Ne olacak bu çocuklara?"