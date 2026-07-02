Ayşe Tokyaz cinayeti davasında mütalaa açıklandı! İşte istenen ceza

İstanbul Küçükçekmece’de eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bir bavul içerisinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili davada savcılık, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.



Savcılık zanlı Koç hakkında, 'kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.



ÇARPICI DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

30 Haziran günü görülen duruşmada eski polis Cemil Koç tarafından öldürülüp cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz davasında çarpıcı detaylar ortaya çıkmıştı. Mahkemede genç kıza uyguladığı şiddeti anlatan sanık Koç, kurbanın yüzüne telefonla sert şekilde vurduğunu ve kaşı kanadığı için yeni bir darbe indirmekten vazgeçtiğini söylemişti.

Duruşmada dinlenen bir tanık ise geçmişte sanıktan gördüğü darp ve tehditler nedeniyle ismini değiştirmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Mahkemede tanık olarak dinlenen İ.D., ise araca bindiklerinde pis bir kokunun geldiğini söylemişti.