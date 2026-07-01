19 yıllık sır perdesi aralandı! Batman’daki Aydın Özcan cinayetinde 10 gözaltı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 19 yıl önce Şat Deresi'nde yüzü tanınmayacak halde bulunan ve kimliği belirlenemediği için zaman aşımından kapatılan faili meçhul cinayet dosyası aydınlatıldı. Sabunlaşmış cesedin, eşine şiddet uygulayıp burnunu kesen ve ardından "namus saikiyle" kendi öz kardeşleri tarafından infaz edilen Aydın Özcan olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

19 YILLIK DOSYA AYDINLATILDI

Kozluk ilçesi Armutlu Köyü Şat Deresi'nde 5 Haziran 2007 tarihinde suda boğulma sonucu öldüğü ve kafatasında çökme kırığı olduğu belirlenen bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzü teşhis edilemeyen ceset, o dönem yapılan tüm araştırmalara rağmen kimliklendirilemeyince dosya 15 Kasım 2023'te zaman aşımı gerekçesiyle kapatıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasıyla dosya raftan indirildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen JASAT ekipleri, ezber bozan bir yöntem kullandı. Batman ve çevre illerde 2007 yılından bu yana hayatta görünmesine rağmen hiçbir resmi kurumla etkileşime girmeyen, hastane, noter, banka veya hiçbir devlet dairesinde izi olmayan "hayalet vatandaşlar" listelendi.

CİNAYETİN ALTINDAN AİLE DRAMI VE VAHŞET ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, 2007 yılından beri hiçbir hayat belirtisi ve resmi kaydı olmayan Aydın Özcan ismi üzerinde yoğunlaşıldı. Özcan'ın geçmişi araştırıldığında ise altından bir aile dramı ve vahşet çıktı.

Aydın Özcan'ın 8 Şubat 2007 tarihinde dini nikahlı eşi Yıldız Doğan'ı fuhuşa zorladığı, kadının reddetmesi üzerine ellerini ve ayaklarını bağlayarak bıçakla burnunu kestiği belirlendi.

Eşini eve kilitleyip çocukları alarak kaçan Özcan hakkında o dönem "yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan dava açıldığı, ancak firari olduğu için yakalanamayan şahıs hakkındaki davanın 2019 yılında zaman aşımından düştüğü tespit edildi.

KATİL ÖZ KARDEŞLERİ ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, Aydın Özcan'ın öz kardeşleri ile mağdur eş Yıldız Doğan hakkında teknik takip ve dinleme kararı aldı. Yıldız Doğan alınan ifadesinde, İstanbul'da yaşadıkları dönemde eşinin kendisini para karşılığı fuhuşa zorladığını, durumu duyan Özcan'ın ağabeylerinin "namus saikiyle" cinayeti işlemiş olabileceğini beyan etti.

Teknik takibe takılan telefon konuşmaları ve saha çalışmaları da bu iddiayı doğruladı. Kardeşlerinin, yengesine yapılan işkence ve fuhuş zorlamasını öğrendikten sonra Aydın Özcan'ı 2007 baharında öldürüp Batman'daki Şat Deresi'ne attıkları kesinleşti.

DNA TESTİ NOKTAYI KOYDU

Kapatılan dosyayı açtıran kesin delil ise Adli Tıp Kurumundan geldi. Aydın Özcan'ın kızlarından alınan DNA örnekleri, 19 yıl önce dereden çıkarılan sabunlaşmış cesetten alınan örneklerle eşleşti. Dere yatağındaki meçhul cesedin Aydın Özcan olduğu resmen kanıtlanınca operasyon için düğmeye basıldı. 1 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 10 kişi gözaltına alındı.

Sıra No Gözaltına Alınan İsimler 1 Hayrettin Özcan 2 Süleyman Özcan 3 Mehmet Özcan 4 Hilmi Özcan 5 Naci Özcan 6 Mehmet Suat Kaya 7 Mücahit Kaya 8 Emin Özcan 9 Nuri Özcan 10 Emrah Özcan

"KARANLIKTA KALAN DOSYALARI TEK TEK GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ"

Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasının toplumsal güven açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Faili meçhul dosyaların aydınlatılması, milletimizin adalete olan güveninin güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, bu anlayışla karanlıkta kalmış dosyaları tek tek gün yüzüne çıkarmaktadır." ifadelerini kullandı.