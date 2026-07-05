Adliyeyi basan kadın hakim soruşturmasında yeni gelişme! Uyuşturucu test sonucu belli oldu

Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan olayda, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. ile inşaat mühendisi Burak Doğan arasında yaşanan şiddet olayı HSK soruşturmasına taşınmıştı. Olayın ardından HSK Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiş, hakim F.K.T'nin lojman, makam odası ve aracında aramalar yapılmış, kan, idrar ve saç örnekleri alınmıştı. Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, saç örneklerinde kokaine rastlanmıştı.

Çanakkale'de "kadın hakime dayak" olarak gündeme gelen olay sonrası saç örneklerinde kokaine rastlandığı gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın hakimin yeniden alınan saç örneklerinde kokain dahil hiçbir uyarıcı maddeye rastlanmadı.

F.K.T. uyuşturucu kullanmadığını söyleyerek test sonuçlarına itiraz etti.

NUMUNE ALIMINA İTİRAZ ETTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. asla uyuşturucu madde kullanmadığını iddia ederek test sonuçlarına itiraz etti. F.K.T., yaptığı başvurularda örnek alma sürecinin usule uygun yürütülmediğini savunarak, "Numunelerin doğrudan Bursa Adli Tıp Kurumu'nda alınması gerekirken, Çanakkale'de bu süreci bilmeyen bir sağlık personeli tarafından kan tüplerine konulduğunu" öne sürdü. Yaşanan sürecin ardından şok ve panik halinde olduğunu belirten hakim, olay günü sağlıklı bir değerlendirme yapamadığını ifade etti.

Hakim F.K.T'nin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sunmuş olduğu dilekçede yer alan ilaç kullanımı iddiaları da dikkat çekti. Ocak ayında psikiyatrist gözetiminde yaklaşık iki ay süreyle etken maddeli ilaçlar kullandığı belirten Hakim F.K.T. bu ilaçların tıbbi etkileri nedeniyle kokain ile birlikte kullanımının hayati riskler oluşturabileceğine dair bilimsel çalışmalara dikkat çekerek, söz konusu ilaç tedavisi sürecinde kokain kullanmasının tıbbi olarak mümkün olmadığını savundu. Kadın hakim bu durumun toksikolojik değerlendirme açısından önemli bir klinik veri olduğu ve bilirkişi incelemesinde ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti.

Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, F.K.T., hem DNA incelemesi hem de yeniden Adli Tıp Kurumu'nda test yapılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK Başmüfettişliği'ne dilekçe sundu.