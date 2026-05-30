Çanakkale'de sopalı vahşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü

Olay, Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü.

EVDE KANLI SOPA BULUNDU

Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu. R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.