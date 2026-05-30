Çanakkale'de sopalı vahşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşayan 73 yaşındaki R.C. ile 72 yaşındaki M.Ü. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre R.C, kadını sopayla darbederek öldürdü. İşte kan donduran detaylar...
Olay, Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü.
EVDE KANLI SOPA BULUNDU
Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu. R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Bu kapsamda R.C., jandarmadaki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.