Çanakkale'de sopalı vahşet: 72 yaşındaki kadını döverek öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birlikte yaşayan 73 yaşındaki R.C. ile 72 yaşındaki M.Ü. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre R.C, kadını sopayla darbederek öldürdü. İşte kan donduran detaylar...

Çanakkale'de dehşete düşüren olay kan dondurduç Bayramiç ilçesinde birlikte yaşayan yaşlı çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre 73 yaşındaki R.C, birlikte yaşadığı 72 yaşındaki kadını sopayla darbederek öldürdü. Köyü ayağa kaldıran olay sonrası gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, R.C. (73) 40 yıldır beraber yaşadığı M.Ü.'yü (72) ile yaşadığı tartışma sonrası kadını döverek öldürdü.

EVDE KANLI SOPA BULUNDU

Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede R.C.'nin suç aleti olduğu düşünülen kanlı sopa ekipler tarafından bulundu. R.C. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Bu kapsamda R.C., jandarmadaki işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

