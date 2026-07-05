İlk kez ehliyet alacaklara 2 yıl aday sürücü şartı! Hangi ihlallerde ehliyet iptal edilecek?
TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi, ilk kez ehliyet alacaklar ile belgesi iptal edilip yeniden sürücü olacaklar için 2 yıllık aday sürücülük dönemini öngörüyor. Bu süreçte belirli ihlaller ehliyetin iptaline yol açacak, sürücüler ise tüm işlemleri yeniden tamamlamak zorunda kalacak.
AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu 30 maddelik torba yasa teklifinde, sürücü adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı. Teklifin yasalaşması halinde ilk kez ehliyet alacaklar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, 2 yıl boyunca "aday sürücü" statüsünde olacak. Bu dönemde yapılacak bazı trafik ihlalleri ise ehliyetin iptal edilmesine neden olacak.
ADAY SÜRÜCÜ UYGULAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Teklife göre düzenleme iki grubu kapsıyor:
- İlk kez sürücü belgesi alacak kişiler,
- Herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar.
Bu kişiler, ehliyetlerinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecek. Düzenleme, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanırken, aday sürücülüğe ilişkin hükümler ilk kez doğrudan kanun metnine taşınıyor.
ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLECEK?
Kanun teklifine göre aday sürücülük süresi içinde aşağıdaki ihlallerden herhangi birinin yapılması halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek:
- Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren herhangi bir trafik ihlalinin yapılması.
- 75 ceza puanının aşılması.
- Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması.
- Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ile emniyet kemeri ve diğer koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin kuralların herhangi birinin üç kez ihlal edilmesi.