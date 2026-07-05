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İlk kez ehliyet alacaklara 2 yıl aday sürücü şartı! Hangi ihlallerde ehliyet iptal edilecek?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İlk kez ehliyet alacaklara 2 yıl aday sürücü şartı! Hangi ihlallerde ehliyet iptal edilecek?

TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi, ilk kez ehliyet alacaklar ile belgesi iptal edilip yeniden sürücü olacaklar için 2 yıllık aday sürücülük dönemini öngörüyor. Bu süreçte belirli ihlaller ehliyetin iptaline yol açacak, sürücüler ise tüm işlemleri yeniden tamamlamak zorunda kalacak.

AK Parti milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu 30 maddelik torba yasa teklifinde, sürücü adaylarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yer aldı. Teklifin yasalaşması halinde ilk kez ehliyet alacaklar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, 2 yıl boyunca "aday sürücü" statüsünde olacak. Bu dönemde yapılacak bazı trafik ihlalleri ise ehliyetin iptal edilmesine neden olacak.

Teklif yasalaşırsa ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü statüsünde olacak. (Fotoğraf: A Haber)Teklif yasalaşırsa ilk kez ehliyet alanlar 2 yıl aday sürücü statüsünde olacak. (Fotoğraf: A Haber)

ADAY SÜRÜCÜ UYGULAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Teklife göre düzenleme iki grubu kapsıyor:

  • İlk kez sürücü belgesi alacak kişiler,
  • Herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar.

Bu kişiler, ehliyetlerinin düzenlendiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecek. Düzenleme, daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanırken, aday sürücülüğe ilişkin hükümler ilk kez doğrudan kanun metnine taşınıyor.

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75 ceza puanını aşan aday sürücülerin belgeleri iptal edilebilecek. (Fotoğraf: A Haber)75 ceza puanını aşan aday sürücülerin belgeleri iptal edilebilecek. (Fotoğraf: A Haber)

ADAY SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLECEK?

Kanun teklifine göre aday sürücülük süresi içinde aşağıdaki ihlallerden herhangi birinin yapılması halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek:

  • Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren herhangi bir trafik ihlalinin yapılması.
  • 75 ceza puanının aşılması.
  • Araç türüne bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması.
  • Dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı ile emniyet kemeri ve diğer koruyucu sistemlerin kullanımına ilişkin kuralların herhangi birinin üç kez ihlal edilmesi.

Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırmak zorunda kalacak. (Fotoğraf: A Haber)Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırmak zorunda kalacak. (Fotoğraf: A Haber)

EHLİYET İPTAL EDİLİRSE SÜREÇ YENİDEN BAŞLAYACAK

Teklifte en dikkat çeken başlıklardan biri de ehliyeti iptal edilen aday sürücüler için uygulanacak yeni süreç oldu. Buna göre belge iptal edildiğinde mevcut ehliyet geçerliliğini tamamen kaybedecek ve sürücü adayının tüm işlemleri yeniden tamamlaması gerekecek.

  • Yeniden ehliyet alabilmek için şu adımlar izlenecek:
  • Sürücü kursuna yeniden kayıt yaptırılacak.
  • Teorik sınav ve direksiyon sınavı tekrar geçilecek.
  • Psikoteknik değerlendirmeden olumlu sonuç alınacak.
  • Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına dair rapor temin edilecek.
  • Tüm trafik cezaları ödenecek.
  • Varsa geçici geri alma veya bekleme süresi tamamlandıktan sonra yeniden başvuru yapılabilecek.

Kanun teklifine göre aday sürücü belgelerinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev yapan trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.

Mevcut düzenleme yalnızca kanun teklifinin kabul edilmesi halinde uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)Mevcut düzenleme yalnızca kanun teklifinin kabul edilmesi halinde uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber)

MEVCUT EHLİYET SAHİPLERİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK Mİ?

Teklifte yer alan düzenleme mevcut sürücü belgelerini doğrudan kapsamıyor. Düzenleme yalnızca ilk kez ehliyet alacak kişiler ile ehliyeti iptal edilip yeniden belge alacak sürücüler için uygulanacak. Bu nedenle uzun süredir geçerli sürücü belgesine sahip olan kişiler açısından aday sürücülük statüsü söz konusu olmayacak.

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