İlk kez ehliyet alacaklara 2 yıl aday sürücü şartı! Hangi ihlallerde ehliyet iptal edilecek?

Ehliyeti iptal edilenler yeniden sürücü kursuna kayıt yaptırmak zorunda kalacak. (Fotoğraf: A Haber)

EHLİYET İPTAL EDİLİRSE SÜREÇ YENİDEN BAŞLAYACAK

Teklifte en dikkat çeken başlıklardan biri de ehliyeti iptal edilen aday sürücüler için uygulanacak yeni süreç oldu. Buna göre belge iptal edildiğinde mevcut ehliyet geçerliliğini tamamen kaybedecek ve sürücü adayının tüm işlemleri yeniden tamamlaması gerekecek.

Yeniden ehliyet alabilmek için şu adımlar izlenecek:

Sürücü kursuna yeniden kayıt yaptırılacak.

Teorik sınav ve direksiyon sınavı tekrar geçilecek.

Psikoteknik değerlendirmeden olumlu sonuç alınacak.

Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına dair rapor temin edilecek.

Tüm trafik cezaları ödenecek.

Varsa geçici geri alma veya bekleme süresi tamamlandıktan sonra yeniden başvuru yapılabilecek.

Kanun teklifine göre aday sürücü belgelerinin iptal işlemleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında görev yapan trafik zabıtası tarafından gerçekleştirilecek.