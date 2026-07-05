Diş ağrısı için gitti, çalışamaz hale geldi: "Bir iğne yüzünden hayatım mahvoldu"

İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki mobilya ustası Şerif Osman, diş ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede yapılan iğnenin ardından bacağını kullanamadığını iddia etti. Yaklaşık bir yıldır çalışamadığını belirten Osman, hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki mobilya ustası Şerif Osman, geçen yıl ekim ayında şiddetli diş ağrısı şikayetiyle Gaziemir'deki bir hastanenin acil servisine başvurdu.

Hastanede kendisine kalçasından iğne yapıldı. Ancak Osman'ın iddiasına göre enjeksiyonun ardından sol bacağında şiddetli ağrı, hareket kaybı ve zamanla kısalma meydana geldi.

Şikayetlerinin artması üzerine başka bir hastaneye başvuran Osman, burada yapılan tetkiklerin ardından bacağındaki hasarın yanlış iğne uygulamasından kaynaklandığının kendisine söylendiğini öne sürdü.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalışamaz hale geldiğini belirten 3 çocuk babası Osman, hastane ve işlemi yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

"AĞRIMDAN DOLAYI HİÇ HAREKET EDEMİYORUM"

Yaşadığı süreci anlatan Şerif Osman, şunları söyledi:

"Dişimdeki iltihaptan dolayı hastaneye gittim. Doktor durumumu dinledikten sonra, 'Sana bir antibiyotik ilaç yazıyorum, sonra bir de iğne vereceğim' dedi. Yan taraftaki hemşire odasına girdim. Kalçadan bir iğne vurdu. Hemşire iğneyi sokunca bir ağrı yaptı, ardından ilacı boşaltınca bacağımda bir yanma oluştu. Ayağa kalktım ama bacağım boşaldı ve direkt yere düştüm. Daha sonraki süreçte bacağım şişmeye başladı. Bu şişlik bir ay boyunca devam etti. Yanma hissi başladı. İki-üç ay yataktaydım, ağrımdan ve sancımdan dolayı hiç hareket edemiyordum. Mağdurum, bir senedir çalışamıyorum ve çocuklarım perişan oldu. Borçlanmış durumdayım. Bir tane iğne için hayatım mahvoldu."

"ŞU ANDA ÇALIŞAMIYORUM, PERİŞAN OLDUM"

Şişlik nedeniyle başka bir hastaneye başvurduğunu ifade eden Osman, yaşadığı süreci anlatarak şöyle konuştu:

"Orada tetkikler yaptırdım. Doktor ağrı kesici yazdı ama ona rağmen sancıdan duramıyordum. Ağrımdan dolayı yemek bile yiyemiyorum. Oradaki doktor bana 'durumun bu iğneden dolayı kaynaklandığını' söyledi ve 'Korkma, daha gençsin, ileride geçer ama zaman ister. İki-üç sene sürer' dedi. Şu anda çalışamıyorum. Perişan oldum. Bu olay ilk olduğunda eve gelmiştim ve sabaha kadar bacağım iyice şişmişti. Sabah saat 6'da direkt aynı hastaneye gittim ve aynı doktoru buldum. 'Doktor bey, bana iğne verdin, bak ayağımı ne hale getirdi, şişti' dedim. Doktor bana, 'Sen bir yerde düştün mü, bir şey mi oldu?' diye sordu. Ben de 'Doktor bey, hiçbir şeyim olmadı, tamamen iğneden dolayı oldu' dedim."

"BENİM VE ÇOCUKLARIMIN HAYATINI BİTİRDİLER"

Ayağındaki ağrı ve sancı nedeniyle çalışamadığını belirten Osman, hukuki süreç başlattığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Üç tane bebeğim var. Bu bebeklerin geleceği, hayatları ne olacak? Hastaneye dava açtım ve şikayetçi oldum. İnşallah hakkımı alırlar. Bir tane iğne için benim ve çocuklarımın hayatını bitirdiler."

AVUKATI: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Şerif Osman'ın avukatı Ebru Bilgen ise müvekkilinin yaşadığı süreci yakından takip ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Müvekkilimiz ofisimize ilk geldiğinde diş ağrısı şikayetiyle Gaziemir'deki bir hastaneye gittiğini, kendisine burada uygulanan enjeksiyon işlemi sonrasında bacağında kısalma meydana geldiğini ve eski sağlığını kaybettiğini söyledi. Şerif Bey, olayın meydana geldiği dönemde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş. Biz o süreci takip ediyoruz. Tazminat davası açmak üzere başvuruyu da yaptık. Yasal sürelerin dolmasının ardından davayı açacağız."

Bilgen, müvekkilinin yaşadığı mağduriyetle ilgili değerlendirmelerini şöyle tamamladı:

"Müvekkil bize geldiği andan itibaren özellikle mesleğini kaybettiği için çok üzgün. Kendisi mobilya ustası ve sürekli beden gücüyle çalışıyor. Hastaneye bacağında hiçbir problem olmadan girip, iğne sonrasında bacağını kaybederek çıkması söz konusu. Bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve eşi var. Onların geçimini nasıl sağlayacağı konusunda ciddi kaygılar yaşıyor. Çocukları da babasını o durumda görmekten dolayı çok üzgün. Bana geçmiş videolarını izletti. Gayet mutlu bir aile. Ancak bu olaydan sonra maalesef bacağını eskisi gibi kullanamıyor."