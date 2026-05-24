Çanakkale’de yolcu otobüsü devrildi: Biga’daki kazada çok sayıda kişi yaralandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.