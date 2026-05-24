Çanakkale’de yolcu otobüsü devrildi: Biga’daki kazada çok sayıda kişi yaralandı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kaza, 24 Mayıs 2026 Pazar günü Yıldıran mevkiinde yaşandı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Otobüsün neden kontrolden çıktığına ilişkin inceleme başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
BÖLGEDE TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza sonrası bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sürdürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Çanakkale'de yaşanan otobüs kazasına ilişkin resmi makamların açıklamalarının gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Yaralı sayısı ve kazanın nedenine ilişkin detayların soruşturma sonrası açıklanacağı bildirildi.