Çanakkale'de korkutan orman yangını! Alevler kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk ormanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ederken yangın kontrol altına alındı. A Haber muhabiri Vedat Sezer ise yangın bölgesinden en sıcak bilgileri aktardı.

Ezine ilçesi Erenler mevkisindeki bozuk ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Çanakkale'de bozuk ormanda yangın (Foto: DHA)

Erenler mevkisindeki düzensiz ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak paniğe neden oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin zamanla yarıştığı anlarda, gökyüzünü helikopter ve uçaklar kaplarken karadan da çok sayıda ekip sıcak temas noktasına ulaştı. A Haber muhabiri Vedat Sezer, yangın bölgesinden en sıcak bilgileri, ekiplerin alevlerle göğüs göğüse mücadelesini ve sahadaki tarihi tanıklığını tüm detaylarıyla aktardı.



ERENLER MEVKİSİNDE SICAK SAATLER

Yangının çıkış anı ve ilk müdahalenin kronolojisini paylaşan Vedat Sezer, bölgedeki kritik durumu şu sözlerle özetledi: Vedat Sezer, "Yangın, Eceabat ilçesinin yakınlarında bulunan Erenler mevkisindeki düzensiz bir ormanlık alanda çıktı. Saat 15:00 sularında alevlerin yükselmesiyle birlikte gelen ilk ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri tam teyakkuz haliyle hemen bölgeye sevk edildi" ifadelerini kullandı.



11 HELİKOPTER VE 2 UÇAK DEVREDE

Yangının büyümemesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Sezer, operasyonun teknik kapasitesini şu cümlelerle deşifre etti: "Yangına müdahale amacıyla 11 helikopter ve 2 traktör uçak bölgeye ivedilikle yönlendirildi; karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibi alevlerin ilerleyişini durdurmak için sıcak temas noktasına ulaştı." Sezer, mücadelenin hem gökyüzünden hem de sarp arazide karadan eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti.



ALEVLER KONTROL ALTINDA

Yangın bölgesinden gelen son dakika bilgisini paylaşan Vedat Sezer, ekiplerin amansız mücadelesinin zaferle sonuçlandığını aktardı: Sezer, "Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız son bilgilere göre yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın, maki bitki örtüsünün yoğun olduğu bozuk ve düzensiz bir orman arazisinde çıkmıştı; ancak ekiplerin hem yerden hem de havadan yaptığı o etkili müdahale sayesinde alevler daha fazla büyümeden söndürüldü" sözleriyle bölgedeki rahatlamayı dile getirdi.



TEHLİKE GEÇTİ Mİ? SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın sahasında ekiplerin bir an bile durmadığını ifade eden Sezer, sahadaki son durumuma ilişkin ise "Alevlerin dizginlenmesinin ardından bölgede denetim, kontrol ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Şu an itibarıyla herhangi bir hayati tehlike veya risk görünmüyor ancak ekiplerimiz yangın sahasındaki soğutma faaliyetlerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.