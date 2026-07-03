Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü

Yapılan ilk incelemede dairede kimliği henüz belirsiz 1 kişinin öldüğü tespit edildi, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar, patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

OLAYDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ İSE YARALANDI

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, yaptığı açıklamada patlamanın büyük ihtimalle doğal gaz kaynaklı olduğunu ifade etti. Kaymakam Erten, "2 vefat var. Doğal gaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Bir vatandaşımız olay yerinde, bir vatandaşımız ise hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelen 2 yaralı var. Biri taburcu oldu, diğeri tedbir amaçlı hastanede tutuluyor. Bina tedbir amacıyla komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılandı. Olay kontrol altında" dedi.

Patlamanın kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.