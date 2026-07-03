Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen ve doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katındaki dairede meydana geldi.
Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı.
Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar, patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yapılan ilk incelemede dairede kimliği henüz belirsiz 1 kişinin öldüğü tespit edildi, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hastanedeki 2 yaralının tedavisinin sürüdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Patlamanın etkisiyle dairenin yanı sıra binanın dış cephesinde de hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
OLAYDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ İSE YARALANDI
Olay yerinde incelemelerde bulunan Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, yaptığı açıklamada patlamanın büyük ihtimalle doğal gaz kaynaklı olduğunu ifade etti. Kaymakam Erten, "2 vefat var. Doğal gaz kaynaklı olduğu büyük ihtimalle düşünülüyor. Bir vatandaşımız olay yerinde, bir vatandaşımız ise hastanede hayatını kaybetti. Çorlu Devlet Hastanesi'ne gelen 2 yaralı var. Biri taburcu oldu, diğeri tedbir amaçlı hastanede tutuluyor. Bina tedbir amacıyla komple boşaltıldı. Bina sakinlerinin barınma ihtiyaçları karşılandı. Olay kontrol altında" dedi.
Patlamanın kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.