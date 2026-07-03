İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Necip Fazıl Mahallesi'ndeki bir kafeye düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ KAFEDE YAŞANDI Olay, saat 18.00 sıralarında Ümraniye'nin Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezindeki kafeye henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı olduğu belirlenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı. POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR Olay yeri inceleme ekipleri kafede delil çalışması yaptı. Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin resmi inceleme devam ediyor.