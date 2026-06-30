Monako'da korkunç patlama: 3 yaralı! Şüpheli aranıyor

Monako'da akşam saatlerinde meydana gelen patlama ülkeyi alarma geçirdi. Olayda 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, savcılık bir şüphelinin patlama öncesi binaya çanta bıraktığını ve ardından Fransa'ya kaçtığını açıkladı. Patlamanın nedeni araştırılırken, terör ihtimali de dahil tüm olasılıklar titizlikle inceleniyor.

Monako Hükümet Başkanı Christophe Mirmand, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Monako'da yerel saatle 20.58'de bir patlama meydana geldiğini kaydetti.

Mirmand, patlama sonucu 2'si ağır toplam 3 kişinin yaralandığını, henüz yaralananların milliyet ve kimlik bilgileri hakkında açıklama yapamayacağını vurguladı.

Şu aşamada olayın terör saldırısı olup olmadığını tespit etmelerinin zor olduğuna işaret eden Mirmand, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Mirmand, Monako'da güvenlik seviyesinin artırılması için gerekli adımların atıldığını kaydederek, ne tür bir cihazın patlamaya sebep olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmadığını bildirdi.

Christophe Mirmand, daha önce bu tarz bir olayın Monako'da gerçekleşmediğini belirtti.

Fransız basınındaki haberlere göre, bir binada yaşanan patlamada Ukraynalı bir ailenin üyeleri yaralandı.

Monako Savcısı Stephane Thibault, bir şüphelinin binadan ayrılmadan önce lobide bir çanta veya paket bıraktığını belirtti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, bir kişi binaya sırtından çantayla girdi. Söz konusu şüpheli, ardından komşu ülke olan Fransa'nın Beausoleil kenti istikametine kaçtı.