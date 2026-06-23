Kırıkkale’de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama: 2 şehidimiz var

Kırıkkale’de bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Meydana gelen olayda görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği öğrenildi