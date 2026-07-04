Kuşadası'nda kan donduran vahşet! Önce vurdular sonra darbettiler: Dehşet anı kamerada

Olay, dün saat 05.45 sıralarında Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Abdülkadir Ataş ile bir grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunla Abdulkadir Ataş, sol koltuk altından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, Ataş'ın vurulduktan sonra yaralı halde yerde yatarken dakikalarca darbedildiği yer aldı.