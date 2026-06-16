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Tuzla'da gemide yangın! Ekipler bölgede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | İHA
Tuzla'da gemide yangın! Ekipler bölgede

İstanbul Tuzla'da, tersanede bulunan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Tuzla'da bulunan Dentaş Tersanesi'nde bakımda olan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangın, Tuzla ilçesi Aydıntepe Mahallesi Güzün Sokak'ta bulunan dershaneler bölgesindeki Dentaş Tersanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bakımda bulunan bir geminin bir bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gemide çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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