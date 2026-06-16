İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 4 ağır yaralı
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İzmir'in Menderes ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı; 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CUZ 769 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kazanın otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.