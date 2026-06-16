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İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 4 ağır yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 4 ağır yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı; 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 CUZ 769 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 4 ağır yaralı - 1

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 4 ağır yaralı - 2

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 4 ağır yaralı - 3

Polis, yaralıların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Kazanın otomobil sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

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